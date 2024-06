Weekend ’Ideale’ a Urbino. La città diventa un palco ricordando Paolo Volponi

Musica, talk, arte, mostre, il teatro che ricorda Paolo Volponi e la performance di un collettivo universitario animeranno la terza edizione di Ideale Festival (foto di Davide Comandù), che dal 21 al 23 giugno giugno trasformerà Urbino in un palco. Tema è "La follia dell’equilibrio". L’evento si aprirà con il solstizio d’estate, venerdì, celebrato tra Parco della Resistenza e Fortezza Albornoz a partire dalle 16.15, con l’inaugurazione di una mostra di fotografie urbex curata da Milena Santi. Tra gli espositori anche Alessandro Rumi, il "Corsaro dell’urbex". Dalle 17 si alterneranno vari artisti sul palchetto allestito in collaborazione con il bar&ristoro La Fortezza: Donatella Marchi e Claudio Compagnucci di Teatro Cust2000, che omaggeranno Volponi, Fabrizio Del Borgo con il concert-talk Il Tao e l’equilibrio musicale e Tatiana Tatiana Campolucci con un talk sui simboli. Parallelamente ci sarà un evento off con l’artista B-Kunst. Alle 19, apericena curato da Davide Damasi ed Eugenio Bedini. Seguirà un after party con Dj Andrew Times. Sabato, Ideale si sposterà in centro: alle 17, in piazza della Repubblica si esibirà il cantautore Comelinchiostro, seguito dal teatro d’azione di Alice Pagliaro. Alle 19.30 ci si sposterà in piazza Duca Federico, con una jam session. Domenica in Fortezza, con una performance all’alba di Sara Minelli.

Nicola Petricca