‘WeMusic’: note oltre le barriere. Ragazzi di cinque Paesi in concerto

La musica come modo per abbattere le barriere, la musica che unisce persone distanti e che non discrimina, non conosce odio o guerra: la musica vista attraverso gli occhi dei ragazzi del WeMusic Fest, l’evento musicale conclusivo del progetto Erasmus+ WeMusic che si svolgerà oggi pomeriggio, dalle 17 fino alle 22 circa, nella Chiesa dell’Annunziata. Iniziato a marzo 2022 dalla cooperativa "Labirinto", WeMusic ha coinvolto 120 ragazze e ragazzi dai 18 ai 35 anni di Italia, Belgio, Tunisia, Turchia, Bosnia Erzegovina e Palestina, tutti con la passione per la musica. Durante le due trasferte, in Turchia a Bodrum nel dicembre 2022 e in Tunisia a Hamammet nel maggio 2023, 50 ragazze e ragazze provenienti dai 6 paesi partner – la delegazione pesarese con sette giovani e un’operatrice della Labirinto – hanno conosciuto artisti e musicisti locali, si sono confrontati da vicino e hanno fatto esperienza diretta del dialogo interculturale e delle dinamiche di gruppo grazie a laboratori e sessioni di educazione non formale, si sono esibiti insieme, suonando e cantando, pezzi conosciuti della tradizione locale e scritti e composti per l’occasione.

"Aver potuto prendere parte a questo progetto assieme a Pesaro è stata un’emozione unica – ha spiegato Tamara Cvetkovic, referente della delegazione bosniaca del progetto –. Siamo riusciti a creare una comunità unità, unita dalla passione per la musica e per la cultura. Purtroppo, però, in questa giornata saranno presenti solamente cinque paesi su sei, perché i nostri amici della Palestina non potranno raggiungerci. Per loro sono cambiate le regole relative ai visti per riuscire a lasciare il Paese. Ovviamente, con il cuore, siamo vicini ad ArtLab palestinese".

Interessanti anche le esperienze di chi, a Pesaro, non ci era mai stato: "Essere stati coinvolti in questo progetto è già una cosa bellissima – spiega Lilia Khazri, coordinatrice dei giovani della Tunisia –. Interagire con differenti culture, con persone provenienti da ambienti differenti dal nostro ha sicuramente ampliato la visione della musica ad un livello più alto. Ammetto di non suonare nessuno strumento, però, lavorando molto con i giovani, uso la musica come metodo di integrazione e di apprendimento". Anche Duško Subotic, dalla Bosnia, è rimasto sorpreso dal progetto: "Mi piace poter interagire con altri musicisti, perché mi fa conoscere altri stili di musica che magari non conoscevo. Io canto e suono la chitarra e questo qui non è il primo progetto musicale a cui partecipo. Già in passato, infatti, ho preso parte ad alcuni progetti musicali nei Balcani, dove ho comunque ampliato le mie conoscenze. Però, questa è la prima volta a Pesaro e, per la precisione, anche la prima volta in Italia".

Alessio Zaffini