’WeNature’ entra nel vivo. Il San Bartolo da vivere

Entra nel vivo WeNature nel cuore verde del Parco Naturale Monte San Bartolo, con il via delle esperienze outdoor: escursioni, laboratori didattici ed esperienziali, percorsi in bici, birdwatching, trekking e arbotrekking. Oggi si inizia alle 7 con l’escursione al parco San Bartolo ‘Introduzione alle immersioni in foresta’. Sempre oggi alle 9 la seconda edizione di "Adriatico da recuperare" conferenza sull’ambiente costiero del parco naturale del San Bartolo: biodiversità e inquinamento. Appuntamento nella sede Sub Tridente Strada tra i due porti, 42.

l. d.