WeNature: i colori del verde. Oggi gran finale

Oggi si chiude la la 4 giorni di WeNature. Questo il programma: si inizia alle ore 9 al parco San Bartolo con Birdwatching "Osservazione dei rapaci in migrazione sopra il Parco San Bartolo con Laurent Sonet (zoologo); alle 10 a Santa Marina Alta aerbotrekking "A spasso nel bosco per immergersi nella vegetazione e coglierne gli aspetti caratteristici": attività laboratoriale per riconoscere alcune specie di alberi e arbusti tipici del Parco, conGiulia Galli (guida ambientale). Alle 15 in piazza Alighieri escursione "Nel paesaggio visivo e sonoro": passeggiata naturalistica alla scoperta degli ambienti e dei suoni del Parco, con Marco Triches (guida ambientale) e laboratorio creativo "Le sfere di terra cruda" a cura di Michele Pietropaolo. Alle 16 in piazza Alighieri laboratorio per bambini (dai 6 anni) "Il piccolo erbario" per individuare le piante che vivono nel loro ambiente naturale e raccolta di foglie in un libretto da portare a casa, con Silvia Storini (guida ambientale). Alle 17 nella sede del parco conferenza per presentare il "Programma di Censimento Rapaci e Citizen Science Parco San Bartolo" con Guido Premuda (ornitologo naturalista) e Laurent Sonet (zoologo). Alle 17 in piazza Alighieri laboratorio manuale con la creta per bambini (dai 6 anni) "Le impronte degli animali, come riconoscere la presenza di animali senza vederli!" conFrancesco Urbinati(guida ambientale). Alle 18, nella sede del parco, conferenza "I cieli del San Bartolo 6 milioni di anni fa": partendo dall’avifauna, si esplorano tutte le fonti di vita del paleo ambiente: insetti, pesci, roditori, piante. Con la direttrice del Museo Paleontologico L. Sorbini e Nicoletta Bedosti. Domenica 12 maggio fino alle 13.30 la strada da Valle dei Pelati fino Gabicce Mare sarà chiusa per gara ciclistica. L’ingresso agli eventi è gratuito. La prenotazione è obbligatoria al 328 2774258.

l. d.