‘Wider’, manodopera a peso d’oro. Parte il braccio di ferro coi terzisti

"Non siamo la mucca da mungere e qui trovano pane per i loro denti", dice Fabio Fraternale, l’amministratore della Wider. Perché è nato un braccio di ferro con alcuni terzisti che stanno lavorando alla realizzazione dei tre catamarani – due sono dentro il cantiere della Rivetti –, e uno è stato varato qualche giorno fa. E su questo braccio di ferro si è scatenta ormai da alcuni giorni ’radio-banchina’ come viene chiamato il chiacchiericcio in ambito portuale. Per cui tutti gli occhi si sono puntati sul cantiere nautico, vertici compresi anche per un caso di omonimia. Per cui Michele Maggi, operatore sempre nell’ambito della nautica e accusato di bancarotta, è stato associato al presidente della Wider Marcello Maggi che con quella vicenda giudiziaria non ha nulla a che vedere.

Comunque sta di fatto che alcuni grossi operatori che lavorano come terzisti in questo momento hanno mollato il cantiere in attesa di una ridefinizione dei contratti. Dice Pasquale Di Chiara, che nel settore viene considerato uno dei più bravi terzisti sulla piazza: "Stiamo ragionando con Wider per sanare alcune situazioni e rinegoziare i contratti. Comunque la nostra volontà è quella di terminare tutti i lavori che abbiamo. Se ci sono altre situazioni del genere? Questo è quello che dice radio-banchina, ma onestamente non so nulla". Pasquale Di Chiara viene ritenuto un ‘mago’ nell’ambito delle lavorazioni degli yacht tanto che quando operava per il gruppo Azimut "è riuscito anche a varare 23-24 scafi all’anno rendendo lo stabilimento del colosso de gli yacht il più produttivo del gruppo". Dal fronte opposto si tende a ribadire il concetto che "sono state presentate fatture in eccesso rispetto al lavoro effettivamente svolto".

A dare una spiegazione e una lettura del can can che si è alzato al porto, è lo stesso Fabio Fraternale, amministratore della Wider: "Uno dei problemi di fondo del settore è quello che c’è carenza di manodopera per cui possono nascere di questo problemi e noi siamo gli ultimi arrivati, quasi una specie di start up del settore. Accanto a noi ci sono molti nomi blasonati del settore, per cui si sta creando anche questo nodo della mancanza di manodopera. Per quello che riguarda la nostra società non ci sono problemi di alcun genere, soprattutto di tipo finanziario, e siamo passati dalle iniziale 8 persone assunte a 40 e contiamo di rispettare tutti gli impegni assunti. Possibile comunque che possiamo dare fastidio a qualcuno", conclude Fabio Fraternale.

Una vicenda, questa della Wider, che sta andando avanti da giorni e che è arrivata anche ai vertici dell’amministrazione comunale quando hanno visto arrivare al porto due auto con i lampeggianti della Guardia di Finanza. "Li abbiamo visti anche noi passare – dice un dipendente della Wider –, ma non si sono fermati da noi". Resta un tema sul tavolo: quanto durerà il braccio di ferro? Anche perché la domanda (di forza lavoro) è superiore all’offerta.

