William Morris e il desiderio di far vivere l’anima del Medioevo

Le ultime due uscite di Medievalia sono state dedicate al Neogotico come rivisitazione architettonica del Medioevo, rinascita tardo ottocentesca di una Età di Mezzo sognata, rivisitata dal gusto artistico, ricostruita. Non posso tralasciare, a questo punto, il grande William Morris.

Morris nasce in Inghilterra in pieno Romanticismo, era il 1834. La famiglia era buona e lo spinse alla carriera ecclesiastica, ma Morris aveva un animo gonfio, irrequieto, poetico e passionale e diventò architetto. Architetto, ma anche artista e, soprattutto "agitatore sociale" (vicino al socialismo, distaccato dagli anarchici), ma era in buona compagnia, affiancato da personaggi del calibro di Ruskin e di Dante Gabriel Rossetti (esponente del movimento pittorico dei Preraffaelliti). Il suo amore per il Medioevo era incondizionato, tanto che Morris oltre a contaminare la sua arte di "spirito medievalistico" sperava di riportare in auge anche il pensiero stesso medievale e, soprattutto, l’intraprendenza delle corporazioni di arti e mestieri, dell’artigianato in contrapposizione alla rivoluzione industriale, che stava massificando e standardizzando le produzioni, svilendole.

Le macchine erano utili, ma al servizio dell’uomo e non viceversa. Fu il fondatore della Morris, Marshall and Co.: un opificio che creava ceramiche, tessuti, vetrate attraverso il suo estro artistico. Morris fornì il carburante al movimento delle Arts & Crafts (Arti e Mestieri), nato in Inghilterra per promuovere l’artigianato come forma d’arte, ispirandosi allo stile gotico rivisitato, enfatizzato. Morris attraverso la sua opera finisce per essere uno dei "padri fondatori" del design moderno. E il Morris poeta? Notevole, giovane, con una propensione per poemi narrativi e per le saghe norrene.

(puntata 265)

Daniele Sacco