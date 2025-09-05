Winston day, Oscar al miglior soggetto anni ’40

Oggi pomeriggio alle 18,30 in piazza Italia a Montemaggiore di Colli al Metauro si terrà un evento curioso e di grande impatto. Si tratta della cerimonia di premiazione del contest fotografico social legato a ‘Era Ieri’: la manifestazione di ricordo storico incentrata sulla visita in paese di Winston Churchill durante le operazioni militari che portarono, nell’agosto del 1944, allo sfondamento della Linea Gotica con la Battaglia del Metauro, la cui edizione 2025 si è svolta il 23 e 24 agosto. Un contest estremamente originale, perché i premi non andranno agli autori delle foto, ma ai loro soggetti.

La Pro Loco di Montemaggiore, organizzatrice di ‘Era Ieri’ e del contest, ha deciso infatti di promuovere un concorso destinato non ai fotografi, ma ai soggetti immortalati nei click. I quali dovevano indossare uno dei tanti abiti anni ’40 confezionati e messi a disposizione per la kermesse di ricordo storico proprio dall’associazione turistica grazie all’impegno della sua costumista Doriana Andreoni. Nella due giorni dell’evento la fotografa della Pro Loco Michela Pierini, componente del direttivo, è andata in giro per il suggestivo borgo a immortalare le persone calatesi anche con i vestiti nella Montemaggiore di oltre 80 anni fa, che hanno dato l’ok alla partecipazione al contest. Ne sono scaturite diverse decine di immagini molto belle postate dalla Pro Loco sulla propria pagina Facebook, dove la votazione è avvenuta a suon di like. Dalla quale è scaturita la vittoria di una coppia: Serena e Francesco di Ostra (An), nei panni di due ballerini. Al secondo e al terzo posto, rispettivamente, Vanessa e Matilde, e poi Ramona e Cristian, tutti di Colli al Metauro.

"Siamo felici del successo che ha avuto questo nostro contest, sia in termini di aderenti che di persone che hanno partecipato alle votazioni; e, prima ancora, della kermesse ‘Era Ieri’, che ha richiamato qui a Montemaggiore molte migliaia di persone, facendo accendere i riflettori su questo borgo e promuovendone l’appeal a livello turistico. Per quanto riguarda il contest – aggiunge -, abbiamo fatto questa scelta originale per accrescere la partecipazione di gente in abiti del ’40 e renderla protagonista della kermesse". La premiazione sarà accompagnata dalla proiezione di tutti gli scatti in gara nel concorso: immagini molto belle e capaci di proiettare chi le vede in quei difficili ma al contempo affascinanti anni ’80.

Sandro Franceschetti