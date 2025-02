Wortech entra nel consorzio, Balestrini: "Scelta su misura"

Il consorziato numero 34, che ha creduto nel progetto della Vuelle per sostenere il club, è stato presentato ieri mattina nella nuova sala riunioni della Banca di Pesaro, in via Milano. Il nuovo entrato è pesarese, si chiama Tiziano Balestrini (al centro nella foto), ha 50 anni ed è uno "di quella generazione di ragazzi che negli anni Ottanta dormiva col sacco a pelo davanti alla banca di viale Marconi per fare l’abbonamento". La passione per il basket gli brucia dentro da sempre, insomma, e adesso che da quasi tre anni ha una sua attività in proprio ha deciso di entrare nel Consorzio.

"La Wortech è una nuova realtà che opera nel settore dell’imballaggio, oggi più noto come packaging – spiega Franco Arceci, presidente del Consorzio Pesaro Basket –. Si occupano di imballaggi in cartone, eliminando completamente la plastica e altri materiali inquinanti; per questo ci è piaciuto ancora di più il suo progetto, visto che va in direzione della nuova sostenibilità ambientale. Sono contento soprattutto anche di un altro fatto, che stiamo riuscendo a coinvolgere fra i consorziati gli imprenditori della seconda generazione. La sua famiglia ha sempre fatto molto per il sociale in città e merita, anche per questo, di avere un po’ di visibilità".

La Wortech, che ha la sua sede amministrativa a Pesaro, in Strada della Fornace Vecchia, conta su sette dipendenti: "Costruiamo il packacing come un abito su misura, senza sprechi – racconta Tiziano –: se serve una confezione di 20 centimetri la facciamo ’just in time’ così come una di due metri, cercando di avere anche uno stile accurato che ci contraddistingue. Abbiamo una compartecipazione con un’azienda veneta che si occupa del taglio del cartone, ma presto avremo anche un nostro capannone di mille metri quadri in via del Vallo. I nostri clienti? Italiani per lo più, ma abbiamo iniziato ad espanderci in Spagna, Polonia e Romania".

L’assemblea di ieri mattina è stata anche l’occasione per coinvolgere Arceci su un tema di cui si parla molto fra i tifosi e cioè se la società sarebbe pronta, in caso di promozione, ad affrontare un nuovo salto nella massima serie: "Non pensate che la serie A2 costi poi tanto meno rispetto alla serie A, per cui cercheremo di essere pronti nel caso l’obiettivo venga centrato subito, altrimenti ci organizzeremo per il piano B" risponde. E a proposito del mercato aggiunge: "Il presidente Valli ha ribadito quali sono le nostre intenzioni, se l’affare può aumentare le potenzialità della nostra squadra siamo disponibili ad intervenire".

