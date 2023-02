Wrongonyou si esibisce alla “Rebel House“

Oggi dalle 18 alla “Rebel House“, la “casa culturale“ allestita nello storico palazzo Mattei Baldini di Pergola, all’ingresso del centralissimo corso Matteotti, si esibirà il cantautore romano Wrongonyou, al secolo Marco Zitelli, classe 1990, vincitore del premio della critica Mia Martini a Sanremo 2021.

Innamoratosi del folk e di tutta la discografia di artisti come John Frusciante e Justin Vernon, comincia a scrivere brani nel 2013. Si esibisce in alcuni tra i più importanti festival musicali tra cui a Bruxelles, Bilbao, Parigi, Clermont Ferrand e a giugno 2017 al Primavera Sound di Barcellona. Nel 2016 firma un contratto con i Carosello Records e pubblica singoli come “The lake“, entrato nella Top Viral 50 di Spotify. Nel 2018 ha intervallato il suo tour con gli opening act di artisti come Levante, Daniele Silvestri e Rhe Lumineers e, addirittura, apre ben cinque concerti di Mika. Con Alessandro Gassman cura la colonna sonora del film “Il premio“, dove recita anche una piccola parte. Nel 2020 collabora con Coma Cose, Legno e Verdena, mentre nel 2021 esordisce a Sanremo con il brano “Lezioni di volo“, vincendo, come detto, il premio della critica Mia Martini e anche quello d RTL 102.5. Biglietti a palazzo Mattei Baldini o live ticket.

Sandro Franceschetti