WunderKammer. La musica conquista ogni angolo della città

Cartellone corposo per la stagione pesarese 2025 della WunderKammer Orchestra. "Venti appuntamenti – dichiara Stefano Gottin, presidente della Wko, che conta oltre 400 soci – finanziati con un investimento di quasi 50mila euro, in continuità con l’impegno profuso per Pesaro 2024". "Un’attenzione particolare – sottolinea Paolo Marzocchi, direttore artistico della Wko – è rivolta ai giovani con borse di studio, masterclass con docenti di chiara fama e composizioni appositamente commissionate".

Primo appuntamento a Villa Vismara Currò, Giardino di Santa Maria (18 maggio, ore 17.30) dedicato a Šostakóvic nel 50° anniversario della morte con Roberta Pandolfi e Cesare Pezzi che eseguiranno nella trascrizione per pianoforte a 4 mani due movimenti della Sinfonia n. 7 "Leningrado". Il 14 giugno "Gran Ballo dell’Estate" (Villa Vismara Currò, dalle 18.15), un evento che vede la partecipazione del Gruppo di Danza Ottocento Divisione Danza Wko – Ada e di Harmonia Suave, maitre de danse Carla Favata. Dopo il recital della giovane pianista (in foto) Anastasia Fioravanti (Cortile di Palazzo Montani Antaldi, 2 agosto, ore 21.30) il 15 agosto torna "Lo spazio in ascolto/la voce della scultura", progetto di Wko e Archivio Loreno Sguanci che vede protagonista una delle sculture simbolo della città con l’esecuzione in prima assoluta di un’opera del giovane compositore Riccardo Perugini. Ospite d’eccezione sarà la coreografa e danzatrice Erika Rombaldoni, artista originaria di Cagli che ha recentemente curato con successo al Teatro alla Scala la coreografia dell’opera "Il nome della rosa".

Il cenobio di San Bartolo, del XII secolo, nel cuore del Parco San Bartolo, ospiterà il fisarmonicista Raffaele Damen (17 agosto). Ancora un appuntamento con la danza storica (chiesa dell’Annunziata, 20 settembre, ore 18.30) con le "Nozze Sforzesche" che rievocano l’anniversario delle nozze di Costanzo Sforza e Camilla d’Aragona celebrate a Pesaro nel maggio 1475. Segue il 21 settembre (Villa Vismara Currò, ore 11) il recital conclusivo della masterclass "Belcanto al Sol Levante", affidato a giovani artisti giapponesi. Mario Totaro, tra settembre e novembre, sarà protagonista di quattro conversazioni in musica dedicate a Debussy, Satie, Ravel e Stravinskij mentre il 18 ottobre si terrà lo spettacolo "Voci d’amore" con la voce recitante di Diana Höbel e Federico Nicoletta al pianoforte. Villa Giulia "Pavarotti" ospita il 1 novembre un duplice evento: la presentazione del saggio di Filippo Del Corno dedicato al Puccini meno conosciuto e il concerto finale della masterclass di canto lirico curata dal Maestro pesarese Gianni Tangucci, uno dei massimi esperti di vocalità e direttore artistico di alcuni fra i più importanti teatri italiani.

Il cartellone della Wko si chiude il 6 dicembre con il concerto di Yugen Quartet & Marco Messa al clarinetto. "La Wunderkammer Orchestra – ha dichiarato il sindaco Andrea Biancani - rappresenta un’eccellenza culturale del nostro territorio, portando innovazione, qualità e coinvolgimento. Sostenere progetti come questo significa rafforzare l’identità culturale della nostra comunità e promuovere nuove forme di fruizione dell’arte".

Maria Rita Tonti