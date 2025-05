Wunderkammer. Orchestra, un bilancio che cresce bene

Un utile in crescita del 13,9% rispetto all’anno precedente e una attività artistica che ha coinvolto quasi cento professionisti tra musicisti, docenti e relatori. Sono questi i numeri con cui la Wunderkammer Orchestra ha chiuso il bilancio 2024, approvato all’unanimità dai soci ill 15 aprile nella sede di Villa Vismara Currò a Pesaro. Fondata nel 2017 da un’idea del compositore Paolo Marzocchi, WKO è ormai una realtà solida del panorama musicale locale, con attività che spaziano dal teatro musicale alla danza, fino a masterclass e conferenze.

I soci attivi sono 401, di cui circa la metà nelle Marche, mentre gli altri arrivano da tutta Italia e dall’estero. Le entrate complessive nel 2024 sono state pari a 123.607 euro, con costi per 112.653 euro, in crescita per l’impegno legato a Pesaro Capitale della Cultura. "Esprimo viva soddisfazione per il positivo risultato economico e per la progettualità artistica", ha dichiarato il presidente Stefano Gottin, sottolineando il ruolo chiave del direttore artistico Marzocchi e il sostegno da parte di enti pubblici, sponsor e partner accademici. Nel 2024 WKO ha coinvolto 99 artisti, di cui oltre la metà donne e ben 61 under 35, confermando l’attenzione alle giovani generazioni. Oltre 60 gli appuntamenti realizzati, 14 le borse di studio erogate a giovani interpreti. Accanto alle stagioni musicali e alle conferenze, continua anche l’impegno nella danza storica, con 26 eventi dedicati. Il 2025 sarà un altro anno denso di attività per l’associazione, con l’obiettivo dichiarato di migliorare i risultati.

Leonardo Damen