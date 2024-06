WunderKammer si fa in otto e bacia l’alba. Oltre la musica arte, autobiografie e teatro

Un cartellone con otto appuntamenti da non perdere quello che segna la stagione estiva della WunderKammer Orchestra in un viaggio ideale fra musica, danza, conferenze – concerto e molto altro. L’ampio programma, illustrato da Stefano Gottin, presidente WKO, e Paolo Marzocchi, direttore artistico, prevede concerti nei luoghi iconici della città, performance di danza e musica all’alba, presentazione di libri ecc...

L’inaugurazione è prevista per oggi con l’esibizione del Quartetto Yugen, termine giapponese che indica "assenza di luce e di oscurità", nel cortile di Palazzo Montani Antaldi alle 21.30. Protagonisti della serata Nicola Pantani al pianoforte, Simona Cavuoto al volino, Malgorzata Maria Bartman alla viola e Ulyana Skoroplyas al violoncello. In programma musiche di Schubert, R. Strauss e Mahler.

Domenica 21 luglio (ore 21.30) lo stesso cortile ospiterà il Quartetto d’archi New Era, di profilo internazionale, formatosi al Conservatorio di Trieste e vincitore della XVII edizione del Premio Nazionale delle Arti per la sezione Musica da Camera. Il 3 agosto è previsto un doppio appuntamento: alle ore 17.30 a Palazzo Gradari, Carla Maria Casanova presenterà la sua autobiografia "Il gesto e la musica. 60 anni di giornalismo a tu per tu con i più grandi", un affascinante excursus nella carriera della "signora della lirica". A seguire il tributo al poeta George Gordon Byron, a duecento anni dalla morte, con un concerto lirico diretti dal giovanissimo e talentuoso Mattia Dattolo. Verrà eseguita anche una rarità: l’ode funebre di Rossini a Byron, Il pianto delle Muse.

Giovedì 15 agosto torna il progetto di WKO in collaborazione con l’Archivio Loreno Sguanci "Lo spazio in ascolto. La voce della scultura". L’omaggio quest’anno è a Eliseo Mattiacci, a 5 anni dalla scomparsa, e alla sua stele "Riflesso dell’Ordine Cosmico" al porto di Pesaro, dinanzi alla quale si terrà la performance coreutica di Masako Matsushita, accompagnata dalla Wunderkammer – Camerata degli Ammutinati con Giosuè Scarponi alle percussioni e la direzione di Mattia Dattolo: alba emozionante. Sabato 31 agosto alle 17.30 a Villa Vismara – Currò conferenza – concerto per la presentazione del libro "E la giostra va – conversazioni con Gianni Tangucci", che ha lavorato nei più importanti teatri italiani, di Francesco Libetta. Sabato 14 settembre concerto a sorpresa a Fano nella cornice open air della chiesa di San Francesco. Sabato 21 settembre gran finale al Museo Nazionale Rossini per la presentazione di "Ode al Reno. Viaggio sul Reno romantico tra poesia, musica, dramma". Biglietti da 10 a 20 euro in vendita a Palazzo Montani Antaldi il giorno del concerto dalle 20.30.

ma.ri.to.