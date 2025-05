Wunderkammer suona ’Leningrado’ di Šostakovic. Opera simbolo della resistenza sovietica al nazismo

Oggi alle 17.30, a Villa Vismara Currò (Giardino di Santa Maria), in occasione del 50° anniversario della morte di Dmitrij Šostakovic (San Pietroburgo, 1906 – Mosca, 1975), la WunderKammer Orchestra propone la Sinfonia n. 7 Op. 60 in do maggiore "Leningrado". Roberta Pandolfi e Cesare Pezzi eseguono, nella trascrizione per pianoforte a 4 mani, il primo ed il quarto movimento di una partitura monumentale, scritta da Šostakovic nel 1941, durante l’assedio nazista di Leningrado.

L’opera divenne in breve il simbolo della resistenza sovietica all’aggressione nazista e consacrò la fama internazionale dell’autore. Il concerto sarà accompagnato dalla conversazione tra Oreste Bossini, giornalista e scrittore, conduttore di RAI Radio3, e Paolo Trognoni, autore della monumentale biografia "Šostakovic: la verità nella musica". Il concerto-conferenza approfondisce l’opera di un compositore tra i più amati ed eseguiti, oggetto di un travagliato rapporto con il governo sovietico che periodicamente censurò i suoi lavori fino alla totale riabilitazione dopo la morte di Stalin. La Settima Sinfonia fu composta di getto da Šostakovic nel caos drammatico dei primi mesi del lunghissimo assedio di Leningrado da parte della Wehrmacht. Info 366 6094910.

ma.ri.to.