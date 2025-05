Xilografie dai lager, per ricordare

Scene dall’inferno dei lagher nazisti, per non dimenticare, mai. Sono queste le ‘Immagini’ che danno il titolo alla mostra di xilografie (foto) di Regina Lichter-Liron, artista polacca sopravvissuta ai campi di concentramento. Fino a lunedì 2 giugno l’esposizione è visitabile liberamente al primo piano del Collegio Raffaello (piazza della Repubblica), in un allestimento curato dagli studenti della Scuola del Libro assieme ad Anpi. "La testimonianza di Lichter-Liron – dice la preside del liceo artistico Lucia Nonni – prende forma in una serie di matrici xilografiche realizzate negli anni ’50. Partendo dalle lastre originali, I nostri studenti hanno realizzato le stampe e altri disegni che arricchiscono la mostra e che nascono dalla loro spontanea interpretazione".