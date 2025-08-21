Maxi yacht di 75 metri a Pesaro: è di un milionario russo. Poi la fuga a Rimini per un’auto scomoda

Pesaro 21, agosto 2025 - Ha gettato l'ancora davanti al porto di Pesaro uno yacht della bellezza di 75 metri: dentro un russo, un francese ed uno spagnolo. Una super barca di quelle che si vedono solitamente davanti ai porti delle grandi località turistiche come Taormina, Capri oppure in Sardegna. Perché ha gettato l'ancora a Pesaro? Perché uno dei tre ospiti voleva fare un giro a San Marino. Come è successo, sempre di questi tempi, per un altro maxi yacht sempre di un russo che è stato però in città un paio di giorni prendendo in affitto anche una Bentley cabrio.

Il russo proprietario di questo secondo yacht ha invece chiesto una vettura di lusso, naturalmente nera e con i vetri schermati, per farsi accompagnare fino a San Marino. Ma come è salito sul mezzo, stando ai racconti dei presenti, ha iniziato a lamentarsi per la scomodità e durezza dei sedili e anche per il fatto che lo schienale si potesse reclinare di poco.

Sta comunque di fatto che alla fine l'auto ha preso la strada di San Marino, ma la cosa lo ha disturbato non poco, per cui a metà mattinata ha chiamato il comandante dello yacht al largo di Pesaro dando l'ordine di alzare le ancore per raggiungere il porto di Rimini.

Perché? Perché così avrebbe fatto meno chilometri per rientrare all'interno del suo panfilo, che risulta preso in affitto ad una società di charter che si chiama ‘New Dream’ e che affitta a cifre astronomiche questi maxi-yacht a persone molto ricche che però vogliono mantenere l'anonimato.

Comunque una sosta che non è sfuggita a nessuno e nemmeno alla Capitaneria di porto. Una giornata particolare, quella di oggi a Pesaro, di questo ricco paperone russo che ha ricordato molto la principessa sul pisello, per i suoi capricci.