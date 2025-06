Yoga al parco: festa per corpo e mente

Una festa del benessere a cielo aperto, dove l’energia circola tra le persone e l’accorgersi dell’altro diventa il centro dell’esperienza. Sabato prossimo, 21 giugno, dalle 9 alle 20:30, il Parco Miralfiore di Pesaro si trasformerà in una grande festa dedicata al corpo e alla mente per celebrare la Giornata Internazionale dello Yoga. Oltre 40 discipline e 33 talenti animeranno l’evento promosso da Endas Marche, con lezioni, pratiche e incontri gratuiti, aperti a tutti. Alla presentazione (foto) in Comune erano presenti Francesco Remedia, presidente di Endas Marche, e Mila Della Dora, assessora allo sport. La coordinatrice dello Yoga Day e presidente dell’Endas provinciale, Anna Fumagalli, ha detto: "L’idea di riunirsi in un collettivo di talenti del benessere è partita con l’Endas. È importante imparare ad accorgersi dell’altro come modalità di vita, così si crea un habitat sociale di benessere e senza disagio. Partiamo dall’essere tutte persone sensibili. La festa è autofinanziata e si richiede solo una donazione libera: ognuno dà il proprio contributo per non rimanere passivi. Siamo tutti professionisti del benessere di alto livello, ma offriamo in questa giornata le nostre competenze gratuitamente, perché l’umanità non si compra". L’iscrizione è obbligatoria online, tramite QR code o link disponibili sui canali ufficiali dello Yoga Day Pesaro e Giardino dei Talenti. "Si è aperto un discorso con l’assessore Pandolfi per creare un team di formazione del benessere nei quartieri. Spesso non ci si accorge nemmeno dei propri vicini. Il nostro territorio è già ricco di benessere, siamo circondati dalle colline e abbiamo il mare. Siamo in Paradiso, dobbiamo solo organizzarci meglio", ha aggiunto Anna Fumagalli.

A impreziosire l’evento, anche un concorso fotografico: l’obiettivo sarà cogliere l’essenza della giornata – volti, gesti, emozioni. In palio 12 trattamenti benessere per il primo premio, 8 per il secondo e 5 per il terzo. Infine, l’assessora allo sport Mila Della Dora ha concluso: "Anche Pesaro festeggia lo Yoga, che è un vero sport e ci aiuta a riprendere i contatti con gli altri, con le persone, soprattutto dopo gli anni del Covid, quando si camminava guardando per terra".

Giacomo Sabbatini