Young Art Festival, la piazza è dei giovanissimi

Il ponte della Befana sarà all’insegna della musica dedicata ai giovanissimi con "Pesaro Young Art Festival". L’iniziativa, promossa dal Comune di Pesaro e che rientra nella programmazione di Pesaro città dei giovani 2022 e Pesaro nel cuore, è prevista per domnai, sabato, dalle 17, in Piazza del Popolo tra musica, dj set, poesia e danza dove i veri protagonisti saranno proprio i giovani pesaresi.

"Passeremo questo primo fine settimana dell’anno tra musica e divertimento – ha sottolineato l’assessora alle Politiche giovanili Heidi Morotti -. In questo 2022 appena concluso abbiamo lavorato molto sui bisogni delle nuove generazioni, anche grazie al conferimento ricevuto come Città dei giovani. Dal dialogo con i ragazzi e le ragazze pesaresi è sempre emerso un punto di vista comune, ovvero, la necessità di trovare dei luoghi e spazi all’interno della città che potessero diventare, anche solo per una notte, un punto di ritrovo per le giovani generazioni. Lo abbiamo realizzato con l’evento "Where’s Mida" di fine ottobre, davanti al Mengaroni e lo continuiamo oggi con il ’Pesaro Young Art Festival’ di questo sabato e l’iniziativa "Recap – il festival nonostante tutto" al Mercato delle Erbe".

Un festival senza limiti che ha l’obiettivo di far emergere nuovi giovani artisti pesaresi nel campo della musica, e non solo. Dove ogni ragazzo, o ragazza, sarà il vero protagonista della propria arte, tutto ad ingresso libero. "Il 90% di coloro che si esibiranno questo sabato in piazza sono giovani ragazzi della nostra città, che sta dimostrando di potersi aprire anche alle generazioni under30 – ha spiegato Francesco Amadei, in arte Dask, produttore musicale e fonico -. Tutti coloro che si esibiranno saranno liberi, senza nessun limite, di esprimersi in quello che più amano fare".

Il programma di domani parte dalle 17 con la lettura di poesie di Benedetta Galoppi e Lorenzo Rosotti; alle 18.15 va in scena lo spettacolo di danza dell’a.s.d Movimento dance studio e dalle 20, fino a mezzanotte, si balla con i dj set pop, rock, urban e rnb. Presenteranno la serata Marco Corona e dj Thor.

Per chi non ha ancora in programma nulla per questa sera: il Mercato delle Erbe offre "Recap – il festival che nonostante tutto", dove dalle 21 inizia il live di giovani musicisti hip hop, freestyle, ambient e molto altro.

Giorgia Monticelli