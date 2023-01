‘Young Art Festival’: sabato a tutto gas in piazza del Popolo

Poesia, danza, musica: la creatività dei giovani pesaresi scende in piazza con “Pesaro Young Art Festival”, il nuovo evento, a ingresso gratuito, promosso da Comune di Pesaro e SoundLogic Records, che si terrà oggi, dalle 17, in piazza del Popolo. A dare inizio al programma saranno le letture de “Le Voci dei Libri” accompagnate al pianoforte, dalle ore 17 (fino alle 18) delle opere realizzate da David Boschi; le poesie di Benedetta Galoppi saranno poi lette da Sara Santori e quelle di Lorenzo Rosotti da Thomas Galli. L’ora successiva, dalle 18:15 (fino alle 19:15) sarà dedicata alla danza, con le coreografie eseguite da ragazzi e ragazzi dell’Asd Mds Lab Movimento Dance Studio. “Pesaro Young Art Festival” chiuderà con il sound di diversi generi musicali dalle 19:30 alla mezzanotte. I concerti saranno eseguiti da 14 giovani artisti locali suddivisi per genere. La prima parte sarà dedicata alla musica pop e indie, insieme a W3ndy, Red, Gianluca Paradiso, Garbino; la seconda a quella rock interpretata da The Flumana e da The Sick Orange; la terza sarà segnata dai ritmi urban di Merko, Broll, Scar, Lume, Fill Koi, Manuelito, Ambra, Mirai. A chiudere il dj set di Dask.