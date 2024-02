Zaccaria: "Io, la Rai tv e il futuro"

Deve senz’altro la sua notorietà all’incarico alla presidenza della Rai: 4 anni tra il 1998 e il 2002, più altri 16 in CdA. Un record che gli è valso il soprannome di "Zaccarai". Ma Roberto Zaccaria, 81 anni, è stato molte altre cose: professore universitario, onorevole, super tifoso dell’Inter. Esperienze condensate nel libro "Un professore chiamato presidente", con cui ha raccolto per Odoya le ’memorie disordinate’ di una vita intera, articolate in quattro macro-sezioni: l’università, come professore ordinario di Diritto costituzionale; la politica, come deputato nelle file del centrosinistra; l’Inter, come tifoso e propulsore di un progetto di azionariato popolare. E ovviamente, la Rai. Esperienze e soprattutto passioni che saranno raccontate dalla sua viva voce oggi alle 17.30 alla Biblioteca Bobbato insieme a Oriano Giovanelli, Luca Bartolucci e Alberto Pancrazi in collaborazione con Il Catalogo.

Zaccaria, innanzi tutto: professore o presidente?

"Professore. Anche se questo interrogativo è come il dubbio amletico, essere o non essere".

Però la popolarità gliel’ha data la presidenza della Rai. La chiamavano ’Zaccarai’.

"Vede, il mio è un cognome che si presta a diversi giochi di parole. Quando ero in università fecero uno striscione con scritto ’Abbasso Zaccaria spia della socialdemocrazia’. Era il ’68".

Oggi la tv, con le piattaforme, è molto cambiata: la Rai come si pone in questa sfida?

"Penso che per quanto riguarda l’informazione e la politica la Rai e le tv generaliste restino comunque le componenti più formative. Il servizio pubblico è un concetto evolutivo, deve sapersi adattare e nel caso specifico il suo compito non è genericamente fare tv e programmi ma consentire ai cittadini, tramite un’offerta complessiva, di godere dei propri diritti, il primo dei quali è l’informazione".

Si è appena concluso Sanremo con le sue immancabili polemiche. L’ultima ha riguardato Ghali e il suo "stop al genocidio". Lei l’avrebbe fatto leggere il comunicato dell’amministratore delegato in diretta?

"C’è una sola valida ricetta: lasciare la libertà agli artisti. Quando sono sul palco della Rai, rappresentano la Rai e tutti noi. Io mi sono sempre agganciato a questo principio fondamentale. Se Ghali dice ’Stop al genocidio’ nessun comunicato deve controbilanciare, perché si tratta di un’opinione personale. Il conduttore deve valutare se è il caso di correggere o meno, ma i comunicati diventano equivoci perché mostrano un lato debole, diventano toppe peggiori del buco".

Comunque diciamo che, anche senza comunicati, lei ci ha sempre messo la faccia.

"Se vuole dire che sono stato presente, anche dietro le quinte, è vero. Ma non per censurare, quanto per essere a fianco delle persone, come mi insegnò Paolo Grassi. Questo è il motivo per cui la gente mi riconosce".

Per governare la Rai serve anche rapidità, lei scrive.

"Certo, è fondamentale: se si balbetta è inevitabile che la decisione sia condizionata da altri e la politica si intrometta".

La politica si intromette tanto nelle scelte?

"La Rai è pubblica ed è normale che la politica se ne interessi, in Italia ma anche all’estero. A voltre meno, a volte di più".

E oggi? Con Giorgia Meloni?

"In una scala da uno a cento siamo a 80".

Benedetta Iacomucci