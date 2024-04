Zagnoni e Di Paola affossano la Juve. La Vis si regala la posizione migliore

Vis Pesaro

2

Juventus NG

1

VIS (3-4-1-2): Neri F.; Rossoni, Zagnoni, Neri G.M.; Da Pozzo, Di Paola (37’ st Iervolino), Rossetti, Nina (42’ st Foresta); Pucciarelli (23’ st Valdifiori); Karlsson, Molina (23’ st Nicastro). All. Stellone. A disp. Mariani, Polverino, Pecile, Loru, Mamona, Giorgini, Gulli.

JUVENTUS NG (3-4-3): Daffara; Savona, Pedro Felipe (29’ st Bassino), Muharemovic (1’ st Stramaccioni); Mulazzi, Damiani, Salifou (16’ st Iocolano), Rouhi; Anghelè (16’ st Cerri), Sekulov (29’ st Mbangula), Nonge. All. Brambilla. A disp. Fuscaldo, Cat Berro, Comenencia, Perotti, Bonetti.

Arbitro: Canci di Carrara.

Reti: 25’ pt Zagnoni, 36’ pt Sekulov, 44’ pt Di Paola

Note - Spettatori 1.326 (zero ospiti), incasso 8.191 euro; ammoniti Pedro Felipe, Di Paola, Pucciarelli, Nicastro; angoli 10-4; rec. 2’ + 6’.

Ai playout, ma con la posizione migliore. La Vis si regala l’acuto finale e una vittoria di prestigio contro la Juve. Si va al doppio spareggio con la Recanatese (12 e 19 maggio) con lo spirito giusto e i vantaggi della posizione, che offre il ritorno in casa e consente di spuntarla in caso di parità nel doppio confronto. Unico neo l’ammonizione di Nicastro (diffidato), sanzionato al primo salto per un presunto gomito largo. Stellone l’aveva risparmiato apposta (così come Brambilla con Hasa), sono bastati pochi minuti per perderlo per l’andata. E’ una vittoria anche per gli assenti: la curva vissina (esclusi Vecchia Guardia e Porto) rinuncia alla partita in polemica con le squadre B, i biancorossi ripagano col risultato.

La Vis è costretta ad opporre qualità alla qualità della Juve e se la cava bene, tenendosi alta e corta. Il rischio di subire la verticalità degli ospiti è nel conto. Ne esce una partita ricca di spunti. E’ capitan Di Paola a produrre le giocate di pregio e creare la superiorità saltando la pressione. Nonge (un talento) costringe Neri a volare, Molina scalda i guantoni a Daffara. La Vis è abile a sfruttare i piazzati: vantaggio su angolo di Di Paola (solito assist) per la testa di Zagnoni (terzo centro) che brucia Mulazzi. Pari di Sekulov, lesto a sfruttare una respinta sporca di Rossoni impattando magistralmente sulla ricaduta del campanile. Nuovo vantaggio vissino con una magnifica punizione di Di Paola dai 26 metri, fallo guadagnato da Pucciarelli. Il tempo si chiude con 8 conclusioni vissine (4 in porta), una rarità assoluta.

Nella ripresa Pesaro fa più densità per ridurre i rischi. E’ ancora pericolosa su angolo (Neri alto) e reclama un rigore quando Di Paola ruba palla a Stramaccioni e finisce tamponato in area, Canci sorvola tra muggiti del pubblico. Brambilla mette dentro altre punte (Iocolano e Cerri) ma la Vis sigilla gli spazi. Gli unici brividi sono autoprodotti: come quando Gian Marco Neri in costruzione bassa calcia addosso a Cerri e il gemello ci deve mettere una pezza. Bravi puoi i biancorossi a far trascorrere buona parte del lungo recupero nei pressi della bandierina opposta. Tra due settimane la prima delle due sfide in cui ci si gioca tutto. ‘Noi vogliamo questa salvezza’, cantano i tifosi.