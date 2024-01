Zagnoni e i segreti della Vis: "Vi racconto la nostra crescita"

Davide Zagnoni, modenese, 28 anni, scuola Parma, baluardo difensivo di una Vis solida e continua nel rendimento.

Davide, come sta la squadra? "Stiamo bene, siamo contenti di come lavoriamo e i risultati ci confortano: 8 gare utili di fila, uno scontro diretto vinto con l’Olbia, prestazioni convincenti con avversari come Carrarese e Spal, + 5 punti rispetto all’andata".

Cosa è cambiato rispetto ad allora?

"Direi un mix di componenti: dettagli, attenzione, lettura dei vari momenti della partita, consapevolezza. In due parole: quadratura di squadra".

Ti abbiamo visto in forma in queste ultime gare.

"Sono soddisfatto, tornare a un livello superiore è quello che mi ero prefissato, visto come ho trascorso l’ultimo anno a Imola (retrocessione, ndr)".

Singoli a parte, è un buon momento generale per la Vis.

"E’ così. La fase difensiva e quella offensiva – pressione, costruzione dal basso eccetera – si fanno con la partecipazione di tutti".

Che partita è stata quella con la Carrarese?

"Equilibrata, con una traversa a testa. Con più occasioni da parte nostra. Potevamo anche vincerla, ma un punto conquistato in quel modo è un risultato di prestigio e dà continuità. Direi che ci siamo fatti ampiamente rispettare".

Nelle ultime tre giornate, un solo autogol concesso.

"E’ il segno della nostra solidità. In questo stiamo crescendo. Quanto alle autoreti, sono cose che capitano".

Che partita sarà sabato in casa dell’Entella?

"Difficile. A livello di rosa considero la Virtus tra le prime 5 del girone. Avversario importante, ma noi siamo consapevoli della nostra forza".

Un’Entella uscita cambiata dal mercato: via Zamparo e altri pezzi importanti. E Santini in dubbio per sabato.

"Hanno comunque attaccanti di categoria, come Tomaselli e Faggioli. E hanno preso Faggi dal Bari, con cui ho giocato: un giovane di prospettiva. A centrocampo occhio a Corbari".

Caratteristiche?

"Hanno attaccanti e centrocampisti che tendono a invadere l’area. Dovremo essere bravi a tenerli alla larga. E ad imporre il nostro gioco e la nostra intensità".

E’ dall’intensità che deriva il primato di ammonizioni?

"Giochiamo aggressivi, i cartellini vanno messi in conto, specie se si viene saltati sulla prima pressione. Le squalifiche? Da noi cambia davvero poco tra chi gioca e chi non gioca".

Sei arrivato a Pesaro con la nomea di difensore goleador, 26 centri fin qui fra D e C. Quest’anno una rete e un certo accanimento dei portieri…

"Anche contro la Carrarese ci sono andato vicino. Ma se non segno e la squadra non subisce va bene lo stesso. Comunque spero che il gol arrivi presto". Che campionato è mai questo, dove se sei fuori dai playout lotti per i playoff e viceversa? "Indecifrabile. Per il livello di molte squadre, è una sorta di B2. Nessuno ti regala nulla, anche fra le meno attrezzate. Bisogna essere sempre sul pezzo. Per quanto ci riguarda, dobbiamo mettere al sicuro la salvezza il prima possibile".

Bollettino medico. Mirko Valdifiori ha risolto un virus intestinale ed è rientrato regolarmente in gruppo, mentre per Denis Tonucci e Jack De Vries (ieri allenatisi a parte) continua la riabilitazione. Improbabile la loro presenza sabato a Chiavari, così come per Joel Obi per il quale prosegue il lavoro di riatletizzazione. Lorenzo Da Pozzo ha un fastidio agli adduttori da valutare con esami specifici.