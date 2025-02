Zanotti risorge: non ha fatto rimpiangere De Laurentiis

King 8 Ha giocato bene i minuti che contavano e cioè il finale di partita: il generale che è spuntato da dietro la collina. Freddo e spietato quando la palla pesava un quintale. Ha messo dentro un paio di canestri importanti compreso quello che ha dato la vittoria alla Vuelle. Il giocatore vincente. King chiude con 5 su 9 da sotto e con 2 su 7 dalla distanza; ha 5 su 6 nei tiri liberi ed anche 4 rimbalzi.

Ahmad 7 Caja nel finale lo ha ammanettato: continui raddoppi su di lui per cui la guardia americana si è trovata costretta a forzare col tiro pesante in diverse occasioni, compreso il finale. Ma è sempre un uomo che si porta via un paio di avversari per cui mette i compagni in condizione di tiri facili con i piedi in terra. Non ha una giornata felice al tiro perché chiude con 3 su 11 dalla distanza ma ha 4 su 4 da sotto e 4 su 4 nei tiri liberi. Fa la sua parte anche quando sembra il contrario.

Lombardi 5 Nel giorno dell’assenza di De Laurentiis è stato in campo 12 minuti, ma il suo apporto non è stato all’altezza della situazione perché pur tirando dall’angolo senza avversario davanti – il fattore Ahmad – non è stato fortunato: chiude con 0 su 3 da fuori ed ha una palla persa.

Bucarelli 6,5 I numeri in apparenza gli danno torto, perché mette a segno un solo punto e ad inizio partita non ha incantato in regia. Ma alla fine s’è preso la rogna Mian ed ha portato a casa anche 6 rimbalzi il migliore della squadra con Zanotti (42 a 30 per Bologna). Ha tirato una sola volta sbagliando.

Zanotti 7 Una partita di impatto la sua come ha messo piede in campo cercando di arginare i lunghi di Caja. Bene anche in fase di attacco dove chiude con 1 su 1 da sotto e 1 su 2 da fuori. Ha portato a casa anche 6 rimbalzi in trenta minuti di gioco. Ha risposto bene a Leka e non ha fatto rimpiangere l’assenza di De Laurentiis. Tra i migliori.

Imbrò 6 Non una gara di grande impatto tenendo conto che la sua arma migliore è il tiro dalla distanza. Ha seguito le orme di Ahmad chiudendo con 1 su 4 da fuori e 1 su 3 da sotto. Non ha battuto un libero ma ha preso 4 rimbalzi. Ha dato una mano come si suol dire.

Petrovic 6 Un altro che ha fatto vedere giorni migliori. Anche questo giro si è perso nei falli per cui rientra tra i figuranti della squadra. Chiude la partita con 2 su 4 da sotto e 0 su 2 da fuori. Non ha un rimbalzo.

Maretto 6,5 Tanto in campo ma non nel finale di gara perché Leka ha scelto l’asse Bucarelli-Imbrò. Comunque l’argentino ha fatto la sua parte soprattutto in difesa – era sopra a Mian – ed in attacco anche se in alcune occasioni non è stato fortunato, ha portato a casa 1 su 2 da sotto e 1 su 3 dalla distanza con 2 su 2 nei liberi e tre rimbalzi.

