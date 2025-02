Zanotti torna ad incidere e traccia la strada: "Vuelle, proviamo a prenderci i playoff"

"Dopo che la risonanza ha evidenziato che il dolore al polso non era nulla di grave mi sono sentito più sollevato e adesso sono contentissimo". Così Simone Zanotti descrive le condizioni in cui ha prodotto il ‘perfect game’ di sabato sera contro Cividale, in cui ha segnato un punto al minuto (15 in 15’) e chiuso col 100% al tiro (3/3 da due, 2/2 da tre, 3/3 ai liberi). Una prestazione che, soprattutto nel terzo quarto in cui i friulani stavano risalendo la corrente ha aiutato tantissimo la squadra a non farsi riacciuffare per piazzare poi il colpo del ko nell’ultimo periodo.

Nel podcast Palla-A2 territori a canestro, prodotto dalla Lnp, il giocatore della Vuelle ha spiegato perché paradossalmente ha fatto più fatica a ritagliarsi il suo ruolo al piano di sotto, pur avendo giocato la maggior parte della sua carriera in serie A ed con buoni risultati.

"La differenza più grande è che, con tanti stranieri, agli italiani vengono date meno responsabilità e per molti di loro, compreso il sottoscritto, vengono ritagliati dei ruoli da specialista – spiega Zanotti -: di solito ti vengono richieste le due-tre cose che sai fare meglio, nel mio caso il pick and pop o situazioni dinamiche ne pochi minuti che hai a disposizione. In A2, invece, devi equipaggiarti anche di altre qualità che al piano di sopra non sono richieste, ad esempio il lavoro in post basso o i rimbalzi. Nonostante in A ci siano più atletismo e spaziature diverse in campo, la verità è che in A2 devi saper fare più cose e hai un ruolo più importante, perciò se giochi male si nota di più".

La Carpegna Prosciutto ha portato a casa 11 vittorie nelle ultime 13 partite, che cosa è stato più importante per innestare un’altra marcia? "La condivisione del pallone è stato un aspetto fondamentale che prima mancava molto, ci affidavamo tanto ad Ahmad nelle situazioni difficili, pensando che un realizzatore le avrebbe risolte, ma sbagliavamo perché non si gioca così a basket. Ci ha aiutato tanto il fatto di confrontarci tra noi e cercare di risolvere i nostri problemi; poi il lavoro quotidiano ci ha fatto migliorare sotto tutti gli aspetti: fisico, tecnico e tattico. Spiro è stato bravo umanamente, soffermandosi con ogni singolo giocatore a spiegare cos’era meglio fare o evitare".

Il lungo torinese prova poi ad inquadrare un obiettivo realistico per la Vuelle. "Il massimo sarebbe riuscire ad approdare ai playoff evitando i play-in, che rappresentano uno stress in più, fisico e nervoso. Ma noi, visto che siamo ancora decimi nonostante abbiamo fatto un filotto importante di vittorie, ci siamo imposti di vivere partita per partita. E vediamo dove arriveremo".

Elisabetta Ferri