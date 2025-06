Zanzara tigre: Burioni punge. Nel mirino la campagna del Comune: "Quel repellente non funziona"

Zanzara tigre e possibile trasmissione di gravi malattie. Il sindaco Andrea Biancani posta sui social una sua foto con il possibile rimedio da utilizzare con tanto di prezzi scontati nelle farmacie comunali. Legge il post Roberto Burioni, pesarese, specialista del settore e ordinario al San Raffaele di Milano, e scrive nella sua pagina facebook una nota che si conclude con queste parole: "La salute è una cosa seria e non si può lasciare in mano a incompetetenti". Una sciabolata sul primo cittadino ed il perché è presto detto. Burioni scrive: "Leggo dal Carlino che viene messo a disposizione un repellente a prezzo di favore. Non discuto il prezzo... Sono andato a controllare la composizione del “repellente“ in questione, PikkStop, che ho visto sul post del sindaco – scrive Burioni – e da quello che ho trovato in rete, non contiene nessuna delle due sostanze ritenute efficaci, ma oli vegetali che non funzionano per niente o funzionano molto poco". Quindi una riflessione: "Chi ha suggerito a Biancani di offrire in vendita ai suoi cittadini un preparato che li fa sentire protetti ma non li protegge, con conseguenze potenzialmente gravissime sulla loro salute?".

Non solo questo, perché il noto virologo dà anche i voti: promuove l’amministrazione di Fano ("facendo tesoro del pericolo scampato, Fano si è mossa con encomiabile zelo"); e boccia quella di Pesaro sul fronte lotta alla zanzara tigre.

Il sindaco Biancani non si scompone più di tanto e ammette: "Io non solo uno specialista del settore e non sono un medico per cui ho girato quello che ha scritto Roberto Burioni a Luca Pieri, presidente della farmacie comunali". Ed aggiunge: "Non vorrei però che Burioni associasse la zanzara tigre alla Dengue".

Insomma palla a Luca Pieri. Pronta la risposta del presidente di Aspes: "Accogliamo e abbiamo grande rispetto per i suggerimenti medico-scientifici che il professor Roberto Burioni ha espresso sui repellenti anti zanzara tigre che il Comune, attraverso le farmacie comunali mette a disposizione dei cittadini. Tuttavia, ci dispiace che le sue conclusioni siano il frutto di una sola foto vista sui media e non di una più approfondita conoscenza dell’offerta", replica Pieri. Che in pratica dà del superficiale a Burioni. Ed aggiunge che il virologo "dopo aver visto in rete la foto del sindaco con il repellente anti zanzara disponibile nella versione per bambini ed adulti, ha espresso dubbi sul fatto che il prodotto contenga le due sostanze ritenute efficaci come repellenti. A tal proposito si fa presente che, oltre ai prodotti a marchio Farmaciecomunali.it, sono a disposizione dei cittadini anche tutti gli altri marchi di repellenti contenenti Icaridina oppure Deet. E’ chiaro, che questi componenti sono più forti e, quindi, meno adatti ai bambini e da alcuni pediatri non sempre consigliati. Ecco perché di quella scelta".

m.g.