Zelmira, gioco di equilibri. Sagripanti, la sfida a 360°

Questa sera (ore 19), va in scena l’ultima replica di Zelmira. All’Auditorium Scavolini imperdibile occasione per vedere la nuova produzione pensata da Calixto Bieito (piuttosto contestato al debutto), con le scene di Barbora Horáková.

Giacomo Sagripanti dirige l’Orchestra del Comunale di Bologna e il Coro del Ventidio Basso. Nel cast, Anastasia Bartoli, Lawrence Brownlee, Enea Scala, Marina Viotti, Marko Mimica, Gianluca Margheri, Paolo Nevi e Shi Zong. Ma se la regìa di Bieito ha raccolto più dissensi che applausi, la prova dei cantanti – così come la direzione di Giacomo Sagripanti – sono state le cose che sono piaciute di più al pubblico.

Sagripanti, ci parli di questa Zelmira.

"Direi una partitura molto stimolante e atipica al tempo stesso, quasi tedesca nel suo incedere fino alla Cavatina di Antenore. Non c’è sinfonia iniziale iniziano solo coro e orchestra (Oh sciagura! O Infausto evento), e questo è già abbastanza spiazzante. E’ vero che Rossini compose Zelmira per Vienna, città alla quale teneva moltissimo e non a caso nel 1821 diresse un concerto la Creazione di Haydn, esattamente un anno prima, e chi conosce la composizione haydniana non può non notare dei punti in comune. Devo dire che, dopo Riccardo e Zoraide Moïse et Pharaon, Zelmira è la partitura del Rossini serio che mi ha colpito di più".

Perché?

"Per la sua struttura originale, per i recitativi curatissimi e raffinati. Sono parti fondamentali nella vicenda e Rossini le ha volute assolutamente musicali. Ci vuole molta raffinatezza nell’eseguire questa partitura dove trovo molta ricerca ma anche tanto virtuosismo con il clarinetto come strumento principe insieme ad arpa e corno inglese. I tre strumenti denotano precisamente tre personaggi e situazioni: il clarino ingaggia un vero e proprio duello virtuosistico con Antenore; l’arpa e il corno inglese diventano più “femminili“ e “materne“ con Emma e Zelmira. Situazioni diverse con una precisione “tedesca“, idealmente connotabile ad atmosfere d’oltralpe che si manifesteranno appieno nelle pagine wagneriane che già erano cifra caratteristica dei compositori classico romantici".

L’orchestra al centro della scena, cosa insolita e coraggiosa.

"Devo dire che in questo allestimento l’orchestra rappresenta il cuore di tutto; il centro gravitazionale da dove nasce la musica".

E’ difficile acusticamente?

"Ci siamo dovuti abituare a mediare i volumi. Trovare un equilibrio tra voci e orchestra e fare in modo che questa non sovrastasse i cantanti. C’è stata poi una gestione piuttosto complicata relativi agli attacchi, ai tempi, per via dei ritardi, dei riverberi che un grande spazio come questo crea ma alla fine, grazie alla professionalità di tutti, il risultato è stato ottimo".

Si è sempre trovato d’accordo con Bieito?

"Certamente questo impianto scenico rappresenta un atto di coraggio ma anche di libertà artistica. Vediamo lo spazio così com’è autentico; una Zelmira di oggi e questa esperienza del suono a 360 gradi rappresenta in fondo un modo in cui la musica non conosce limiti e diventa cosmica".