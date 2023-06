Zenobi: "No alla discarica Ma pure al biodigestore"

Una mozione da discutere nella seduta odierna del consiglio provinciale (l’inizio è fissato per le 16) per dire, di fatto, ‘no’ al biodigestore di Barchi e per "riattivare il tavolo tra i due principali gestori di rifiuti del territorio, Marche Multiservizi e Aset, nella programmazione di una necessaria impiantistica condivisa". L’ha presentata il sindaco di Mondavio Mirco Zenobi, con un’azione forte, anche sul piano politico, visto che il primo cittadino del Comune cesanense appartiene al Pd, come il presidente della Provincia Paolini.

Ed è stato l’Ente di via Gramsci, in qualità di responsabile della Conferenza di servizi sull’impianto, ad autorizzarne la realizzazione. Un atto di indirizzo, quello di Zenobi, che per altro oggi si ‘incrocerà’ con l’ordine del giorno presentato proprio da Paolini per esprimere contrarietà alla discarica di Riceci, definita "sovradimensionata, impattante sotto il profilo ambientale e paesaggistico, con conseguenze negative anche per la viabilità". Molti degli stessi rilievi mossi dai sindaci di Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rosa nei confronti del biodigestore di Barchi, con l’’aggravante’, in quest’ultimo caso, che le strade sono davvero penose e che in loco non esiste neanche una condotta del gas in cui immettere il biometano prodotto.

"Nella votazione mi attendo coerenza – riprende Zenobi - e, contestualmente, la volontà da parte di tutti di far riprendere il discorso fra le amministrazioni locali e i due gestori, i quali, non dimentichiamolo, già dal 2016, avrebbero dovuto lavorare ad un accordo che prevedeva la realizzazione del biodigestore a Fano, in una zona industriale, con le infrastrutture necessarie. Dopodiché, l’amministrazione fanese non è riuscita a portare avanti la progettualità, con la conseguenza che nell’incertezza del quadro pubblico, soggetti privati hanno avanzato istanze autonome. Anche se poi, su quella di Feronia per Barchi è arrivato il possibile ingresso di Aset e su quella di Talacchio (la Green Factory) c’è la completa partecipazione di MMS".

La coerenza per il sindaco mondaviese significa una cosa semplice: "Ok al ‘no’ condiviso sulla discarica di Riceci, ma serve un ‘no’ altrettanto forte ai biodigestori che si vorrebbero costruire nonostante la contrapposizione delle amministrazioni coinvolte. Il ruolo della Provincia e di Ata Rifiuti (entrambe sono presiedute da Paolini) dev’essere quello di favorire l’ubicazione degli impianti nel massimo rispetto possibile dell’ambiente, della viabilità e della destinazione d’uso dell’area presente".

Sandro Franceschetti