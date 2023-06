Zero barriere: 60 ragazzi all’opera "Utopia? No, magnifica realtà"

di Alessio Zaffini

"Acta, non verba", ossia fatti e non parole, è il motto dei ragazzi della onlus Gulliver, i quali, da ieri sera, hanno dato il via al grandioso progetto e festival "Utopia". In cosa consiste? "Utopia", a differenza di quanto suggerisce il nome, è il reale inserimento di 60 ragazzi disabili nel mondo del lavoro, all’interno della splendida cornice dell’Istituto Alberghiero Santa Marta. Una scommessa vinta per dimostrare che è possibile vivere diversamente in questo mondo, eliminando i pregiudizi che ruotano attorno ai giovani e alla disabilità.

Musica dal vivo, bar e aperitivi, mercatini vintage, libreria e ristorante in giardino sono solo alcune delle attività presenti all’interno del festival e alle quali tutti i cittadini pesaresi possono accedere. "Quasi non ci credevano che potesse essere possibile e invece eccoci qui – dice Andrea Boccanera, presidente onlus Gulliver -. Per noi questa è una grandissima emozione. Poter dirigere questi ragazzi verso il loro futuro ci rende veramente orgogliosi. Dopo un anno di preparazione, infatti, finalmente possiamo vedere i ragazzi all’opera tra cucina, aperitivi e sala, in un festival che comincia dal 1 luglio fino al 25 agosto e che sarà presente tutte le sere".

Molti i commenti positivi da parte dei giovani volenterosi, i quali si sono molto divertiti: "E’ un’esperienza bellissima - racconta Gabriel, volontario –. abbiamo scoperto attività che non sapevamo di poter intraprendere, ma che ora possiamo fare. Ci abbiamo messo molto impegno, montando anche il palco e preparando i menù. Grazie a tutti quelli che hanno voluto credere in noi, un’emozione unica". "E’ l’inizio di una bellissima esperienza, frutto di un’idea collettiva – dice Matteo Ricci, sindaco di Pesaro –. Bisogna ringraziare in primis Maruska Palazzi, la quale, lavorando sul tema dell’accessibilità, si è spesa per introdurre i ragazzi al lavoro, per creare delle opportunità per chi nella vita ha delle difficoltà, nonché la onlus Gulliver e l’Istituto Alberghiero. Bisogna valorizzare la scuola e gli alunni, dando opportunità a tutti, senza discriminazioni".

Una bellissima iniziativa, che pur essendo all’interno di un’istituzione scolastica come l’Alberghiero, ha toni e tratti molto informali: "La scuola, per me, è come una seconda casa, si potrebbe dire che io abbia aperto le porte a un gruppo di amici - racconta Roberto Franca, dirigente del Santa Marta -. E’ il coronamento di un progetto nato dalla domanda: dopo la scuola, in estate, cosa faranno gli alunni? I ragazzi hanno accolto subito questa iniziativa, con davvero tanto entusiamo, quasi travolgente. La diversità non deve essere un impedimento per gli studenti, anche perché il lavoro deve esssere alla portata di tutti, deve essere universale. Questi giovani sono pieni di energie, sono pronti, carichi per poter stupire e far star bene i pesaresi. Sono veramente orgoglioso di loro". Un mondo del lavoro diverso, un nuovo modello di impresa, che abbatte i muri dell’ignoranza e apre i cancelli della tolleranza e del rispetto.