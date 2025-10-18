Sos case popolari
"Zero danni ambientali". La giunta 'blinda' la variante
18 ott 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
"Zero danni ambientali". La giunta ’blinda’ la variante

Colli al Metauro, la nota del sindaco Briganti sulla Mecc.Al: "Nessun edificio alto 30 metri, massimo 12". E l’azienda è disposta a incontrare i cittadini .

"Sulla variante siamo pronti a dare tutte le informazioni e altrettanto è disponibile a fare l’azienda Mecc.Al srl circa lo stabilimento previsto". Lo evidenzia una nota dell’amministrazione di Colli al Metauro, che difende il percorso intrapreso per trasformare da residenziale a industriale un’area di 6 ettari al confine con Lucrezia, anzi, immersa per tre lati proprio nel territorio della frazione cartocetana. I cui residenti si sono organizzati in comitato per contrastare l’iter di modifica al Prg iniziato nel Comune vicino.

"Auspichiamo – aggiungono il sindaco Pietro Briganti e la sua squadra - che il comitato sia aperto al confronto con tutte le parti interessate; perché in queste settimane sono state fatte circolare notizie false per creare confusione, preoccupazione e alimentare timori infondati, probabilmente figlie di scorrette manovre politiche. L’intervento nelle assemblee tenutesi a Lucrezia di una consigliera di minoranza di Colli al Metauro (Alessandra Khadem, ndr) testimonia che non hanno interesse a che si persegua lo sviluppo e la crescita, per altro sostenibili, perché non ne sono loro gli artefici". La nota della giunta prosegue con le ragioni pro-variante e l’elencazione di una serie di ‘bufale’ circolate sul progetto. "La modifica urbanistica riguarda una porzione di 6 ettari di un’area complessiva di 21 in cui 15 ettari sono già a destinazione industriale e sono proprio questi ultimi i più vicini alla zona residenziale abitata di Lucrezia. Non è assolutamente vero che si insedierà una fonderia o un’attività nociva o pericolosa per cittadini e ambiente. E non è vero che sarà costruito un edificio alto 30 metri. Il nostro Prg prevede un’altezza massima di 8,5 metri, estendibile per comprovate necessità sino a 12. Attraverso questa variante, per altro, sarà possibile prevedere e realizzare una strada di collegamento tra la zona industriale di Lucrezia e quella di Calcinelli, che consentirà a Cartoceto di alleggerire completamente la propria viabilità in previsione della imminente realizzazione dello svincolo della superstrada in zona Laghi, decongestionando il traffico e riducendo l’emissione di CO2, questa sì pericolosa per i cittadini".

Sullo stabilimento previsto nell’area la nota chiarisce: "La Mecc.Al srl che già opera da diversi anni a Colli al Metauro, ha presentato un progetto per un nuovo stabilimento in cui effettuare tagli, piegatura e assemblaggio di alluminio acquistato e non prodotto, senza alcun impatto sulle persone e sull’ambiente. A prova di ciò l’imprenditore si è detto pienamente disponibile ad aprire le porte della propria azienda ai cittadini per mostrare quali sono le attività svolte".

