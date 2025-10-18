"Zero danni ambientali". La giunta ’blinda’ la variante

"Sulla variante siamo pronti a dare tutte le informazioni e altrettanto è disponibile a fare l’azienda Mecc.Al srl circa lo stabilimento previsto". Lo evidenzia una nota dell’amministrazione di Colli al Metauro, che difende il percorso intrapreso per trasformare da residenziale a industriale un’area di 6 ettari al confine con Lucrezia, anzi, immersa per tre lati proprio nel territorio della frazione cartocetana. I cui residenti si sono organizzati in comitato per contrastare l’iter di modifica al Prg iniziato nel Comune vicino.

"Auspichiamo – aggiungono il sindaco Pietro Briganti e la sua squadra - che il comitato sia aperto al confronto con tutte le parti interessate; perché in queste settimane sono state fatte circolare notizie false per creare confusione, preoccupazione e alimentare timori infondati, probabilmente figlie di scorrette manovre politiche. L’intervento nelle assemblee tenutesi a Lucrezia di una consigliera di minoranza di Colli al Metauro (Alessandra Khadem, ndr) testimonia che non hanno interesse a che si persegua lo sviluppo e la crescita, per altro sostenibili, perché non ne sono loro gli artefici". La nota della giunta prosegue con le ragioni pro-variante e l’elencazione di una serie di ‘bufale’ circolate sul progetto. "La modifica urbanistica riguarda una porzione di 6 ettari di un’area complessiva di 21 in cui 15 ettari sono già a destinazione industriale e sono proprio questi ultimi i più vicini alla zona residenziale abitata di Lucrezia. Non è assolutamente vero che si insedierà una fonderia o un’attività nociva o pericolosa per cittadini e ambiente. E non è vero che sarà costruito un edificio alto 30 metri. Il nostro Prg prevede un’altezza massima di 8,5 metri, estendibile per comprovate necessità sino a 12. Attraverso questa variante, per altro, sarà possibile prevedere e realizzare una strada di collegamento tra la zona industriale di Lucrezia e quella di Calcinelli, che consentirà a Cartoceto di alleggerire completamente la propria viabilità in previsione della imminente realizzazione dello svincolo della superstrada in zona Laghi, decongestionando il traffico e riducendo l’emissione di CO2, questa sì pericolosa per i cittadini".

Sullo stabilimento previsto nell’area la nota chiarisce: "La Mecc.Al srl che già opera da diversi anni a Colli al Metauro, ha presentato un progetto per un nuovo stabilimento in cui effettuare tagli, piegatura e assemblaggio di alluminio acquistato e non prodotto, senza alcun impatto sulle persone e sull’ambiente. A prova di ciò l’imprenditore si è detto pienamente disponibile ad aprire le porte della propria azienda ai cittadini per mostrare quali sono le attività svolte".

Sandro Franceschetti