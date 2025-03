Zero servizi, diaspora di giovani e addio radici. Paolini: "Il nostro entroterra verso l’eutanasia"

La Resistenza è tornata. Da dove era iniziata. Su colli, giogaie d’Appennino. Entroterra. Ma stavolta rischia di non essere Liberazione. Ma solo lenta, inesorabile, ritirata. Decimazione e messa al muro di tradizioni, cultura, radici. E stavolta la Resistenza non è fatta di mitraglie e bombe a mano. Ma di voci senza eco. Che cozzano con una guerra lampo di digitalizzazione, conti spietati e cieca azione livellatrice. Giuseppe Paolini, presidente della Provincia, sindaco di Isola del Piano e innamorato della sua terra in senso lato, non è così pessimista. Anche se parla di "inconsapevole e voluta eutanasia dell’entroterra".

Paolini, le voci e proteste di quello che definiamo l’"interno" risuonano come grida d’aiuto che si perdono nel vuoto.

"Assolutamente".

Basta prendere un’auto, affacciarsi in centri anche grandi, tipo, che ne so, Sant’Angelo in Vado, e avvertire desolazione totale.

"E’ così. Triste. Ma è la verità. Stanno togliendo tutto. Spariscono i servizi. I più elementari. E i giovani se ne vanno via".

Restano i sindaci coi loro problemi.

"Eh già. Io dico che i nostri sindaci dell’interno sono eroi. Eroi che combattono quotidianamente, ai quali spettano solo grandi rogne e frustrazioni".

Partiamo dalle strade...

"Vede: se noi restiamo alle principali arterie, non va poi così male. Ma è quando si sale ai borghi che la situazione è grave. I tagli sono sempre più grandi, i trasferimenti dello Stato sempre meno".

E la Provincia ne sa qualcosa...

"Certo. La mannaia è stata pesante, con ripercussione sulla nostra gestione delle strade. Chiaramente, senza viabilità, i servizi sono a singhiozzo. Ai giovani non resta che fuggire".

E lei, non è ancora fuggito?

"No, assolutamente. E non andrò mai via. Preferisco starmene qui, con tutti i disagi del mondo. Ma quando arriva sera, mi metto sotto un albero, con un bicchiere di vino e contemplo lo splendore di questi luoghi".

Cosa la spinge a restare?

"Le radici".

Anche senza servizi?

"Le racconto questa. Ultimamente, a Frontone, c’è stata la questione legata a un servizio essenziale al paese. Ricordo che tempo fa, con me c’era anche il povero Tagliolini, andammo a Roma alle Poste. Insistemmo per mantenere i servizi nell’interno. Le Poste sono state di parola e hanno lasciato presidi e Postamat. Sembra poco, ma è già qualcosa. Avevano capito che i paesi, in fondo, portano ricchezza. E, chiamatela come volete, ma questa per me è già molto in fatto di sensibilità".

Basta questo per resistere?

"No, assolutamente. Perché ai giovani non è rimasto nulla. Eppure ci sono tre punti su cui battere".

Vada...

"Punto primo. Non è questione di reddito di cittadinanza. Io farei un’altra cosa: lo chiamerei reddito ambientale. E lo destinerei ai giovani interessati a restare nell’entroterra".

Ok. Ma come applicarlo?

"Ci sono tanti terreni, anche di proprietà pubblica. Ecco, io li affiderei in gestione ai giovani, garantendo loro uno stipendio mensile. In questo modo limiterei i danni da alluvioni e allo stesso tempo conserverei integro e sostenibile il nostro meraviglioso territorio. Poi, ovvio, se questi giovani sono bravi, lascerei loro il guadagno in più".

Sarebbe sufficiente?

"Certo che no. Ed ecco allora il punto due: qui bisognerebbe anche adottare una fiscalità diversa. I ragazzi sarebbero incentivati a restare. Passiamo al punto tre...".

Su quale settore?

"La scuola. Bisognerebbe promuovere tariffe agevolate per il trasporto ai nostri ragazzi. E’ l’unica ricetta per bloccare la diaspora. Ricordate una cosa: le eccellenze stanno quassù. E se quassù finisce, è in pericolo anche laggiù".

Ci crede ancora?

"Le dico che per crederci ancora bisogna avere la consapevolezza delle radici, ma allo stesso tempo bisogna anche saper viaggiare con la mente. E con le idee. Essere aperti".

Sicché lei che farebbe?

"Non lo so. So solo che, al mattino, quando apro la finestra, mi dico: ’Peppino, quant tsi fortunèt’. E questo perché so il valore della mia terra".

E invece la realtà è un’altra...

"La realtà è quella di strade che nasceranno, che collegheranno centri importanti, ma che passeranno nei centri abitati. Centri ormai morti, dove sfrecceranno auto, ma dove non esisteranno più servizi".

Cosa si sente di strillare a questo microfono?

"Non lasciateci soli. Perché siamo giunti ad un’inconsapevole e voluta eutanasia".