’Zio’ Bergomi e il fair play. Il fascino del campione

"Con quei baffi sembri mio zio": con queste parole Gianpiero Marini, centrocampista dell’Inter nel 1979, ha "battezzato" il sedicenne Giuseppe Bergomi, che da quel momento è diventato lo "zio" per tutti, sia per i suoi compagni di squadra che per i tifosi. L’altra sera, in un incontro (foto) a Palazzo Gradari organizzato da Sanpaolo Invest, Bergomi ha raccontato la sua storia calcistica, fatta di aneddoti e di curiosità, di paure e di fiducia, dagli albori nei neroazzurri, passando per quel fantastico 1982 che l’ha visto diventare campione del mondo, fino alla sua carriera di allenatore.

"Il mondo dello sport deve essere fatto di valori, deve essere una palestra di vita – ha spiegato Bergomi –. Io, allenando una squadra di ragazzi, cerco sempre di trasmettere loro il mio vissuto, il significato del fair play, ossia del giocare correttamente, rispettando sempre gli avversari, di non arrivare al risultato attraverso espedienti. Le nuove generazioni vogliono tutto e subito, non conoscono la fatica ed il sacrificio. Io, purtroppo, ho perso mio padre quando ero molto giovane e da allora è stata una vita fatta di sacrifici, con mia mamma che è dovuta diventare il capofamiglia. Questo ha fatto sì che io crescessi con dei valori diversi rispetto a quelli dei giovani d’oggi, valori che cerco di trasmettere durante gli allenamenti". Un punto cardine di mister "Beppe", infatti, è l’educazione ed il rispetto nei confronti degli avversari, sia da parte dei giocatori che da parte della tifoseria: "Mi ricorderò sempre – continua lo ’zio’ –, di Enzo Bearzot, l’allenatore dei mondiali dell’82. Quando giocavo nell’Inter, nell’85, segnai di testa contro l’Ascoli. Lui mi chiamò e mi disse: "Hai esultato troppo, perché con quella sconfitta l’Ascoli retrocederà in B". Questo per far capire come ci debba essere rispetto ed educazione nel calcio. Per me è stato un esempio positivo. Poi avevamo i capitani: Dino Zoff, grandissima persona, parlava pochissimo. Una volta, l’ultima partita prima delle finali nell’82, Bearzot mi disse che non avrei giocato. Ci rimasi un po’ male. Dopodiché arrivò Zoff, il quale affermò che avrei dovuto fare i rinvii dal fondo, ma dovetti deluderlo dicendo che Bearzot mi aveva messo in panchina. Zoff se ne andò. Dopo cinque minuti tornò e mi fece gesto di guardare la formazione: giocavo. Un altro esempio di come ci sia rispetto tra i giocatori ed il proprio allenatore. Certo, nella squadra non sono mai mancate risate e battute...". Alla fine dell’incontro, foto con i fan di "zio Beppe", cui hanno chiesto autografi e strette di mano.

Alessio Zaffini