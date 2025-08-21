Pesaro zona 30 per colpa del maltempo: l'ordinanza del sindaco

Pesaro, 21 agosto 2025 - Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha firmato un’ordinanza che introduce un limite temporaneo di velocità di 30 km/h su tutto il territorio comunale fino a sabato prossimo, 24 agosto, alle ore 12. La decisione, comunicata ufficialmente questa mattina sui social, nasce da ragioni di pubblica incolumità e mira a garantire maggiore sicurezza stradale in seguito alla tempesta lampo che si è abbattuta sul territorio mercoledì sera. La misura consentirà anche alle unità operative, impegnate nella pulizia delle strade e nella messa in sicurezza delle aree colpite, di operare in condizioni più tutelanti.

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, nell'incontro di giovedì sulla zona 30

“Si tratta di una misura straordinaria ma necessaria – si legge nelle motivazioni del sindaco -. Essa non solo riduce il rischio di incidenti su strade ancora interessate da criticità, ma tutela anche gli operatori impegnati in prima linea. La macchina dei soccorsi e della manutenzione resta attiva senza sosta, con il coordinamento del Centro Operativo comunale, per rispondere rapidamente di fronte a un’emergenza che ha colpito duramente la città”.

Interventi notturni e coordinamento delle squadre

A partire dalle 22 di ieri sera e fino alle 3 di notte, numerose unità del Centro Operativo comunale sono state al lavoro insieme alla Protezione Civile comunale, a Marche Multiservizi, ad Aspes, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco. “Le operazioni, sospese solo per poche ore, sono riprese già in mattinata e continueranno per tutto il pomeriggio odierno”, aggiunge Biancani.

Le zone più colpite

Il sindaco Biancani, affiancato dal presidente del Consiglio comunale con delega alla Protezione Civile, Enzo Belloni, e dall’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora, ha tracciato oggi un primo bilancio della situazione. Secondo i rilievi effettuati, le zone più colpite risultano essere l’area Mare, le strade extraurbane e i borghi di Candelara, Ginestreto e Novilara. Anche alcuni quartieri cittadini hanno registrato danni significativi, in particolare Villa Ceccolini, Villa Fastiggi, via Solferino e via Gagarin, dove nella serata di ieri si è reso necessario uno sgombero tempestivo.

Blackout e criticità

Tra le principali problematiche si segnala anche l’interruzione della fornitura elettrica in diverse aree della città, causata dalle forti precipitazioni e dalle cadute di rami e alberi sulle linee. A riguardo i tecnici Enel sono al lavoro per ripristinare la rete e riportare gradualmente la situazione alla normalità. Il Centro Operativo comunale ha gestito in totale 31 interventi, concentrati soprattutto sulla rimozione di alberi pericolanti, sulla pulizia delle strade e sulla messa in sicurezza delle arterie principali. Parallelamente, la Protezione Civile comunale ha eseguito 17 interventi, tra cui il ripristino della rete fognaria in diverse vie (Case Bruciate, via Gradara, via Milano), la riattivazione di un generatore a Ginestreto per garantire assistenza sanitaria e la rimozione di rami e alberi caduti in varie zone, come Candelara, Valle Tresole e strada Fonte Saiano. Particolarmente delicato l’intervento in piazzale Falcone e Borsellino, dove è stato messo in sicurezza un albero pericolante, e quello in via Gagarin, liberata in poche ore da un grosso tronco che ostruiva la carreggiata.

L’impegno delle aziende partecipate

Marche Multiservizi ha schierato 5 spazzatrici, due mezzi ragno e una squadra di venti uomini. Le aree prioritarie di intervento sono state via Solferino, viale della Vittoria, via Roselli, via Romagnosi, via Pagani e alcune zone periferiche particolarmente colpite dalla caduta di aghi di pino e ramaglie. Aspes, invece, ha effettuato 25 interventi, di cui tre ancora in corso, con partenza già nelle prime ore della mattina dalle zone del litorale. Un contributo importante alla mitigazione dei danni è arrivato dal lavoro programmato sulle caditoie: dall’inizio della campagna di pulizia, infatti, ne sono state bonificate circa 14 mila, con una media di oltre 250 a settimana. Questo ha consentito di limitare gli allagamenti e ridurre l’impatto delle forti piogge sulla viabilità cittadina.

Sicurezza e previsioni

La Polizia Locale, operativa per tutta la notte, ha coordinato l’attività delle squadre e garantito la gestione del traffico nei punti più critici. Per motivi di sicurezza l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura temporanea del Campo Scuola, dove la caduta di diversi rami ha reso necessaria una valutazione più approfondita delle condizioni dell’area. Rimangono chiuse anche strada del Castagneto, strada di Montegranaro e strada Leccia. Gli esperti prevedono ulteriori rovesci nelle prossime ore, seppur di intensità inferiore rispetto a quelli registrati ieri. Nonostante ciò, il Comune raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione agli spostamenti, evitando di sostare in prossimità di alberi e zone a rischio.