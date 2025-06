Zona mare subito in tilt. Incubo sosta selvaggia. Scattano le prime multe. E la navetta non arriva

di Antonella MarchionniScattano le prime multe della stagione: il "caos spiaggia" è già realtà. Tra sosta selvaggia e traffico in tilt il primo vero week end estivo riaccende i nodi irrisolti della mobilità a Pesaro. Con l’arrivo del primo caldo sono scattate anche le prime sanzioni alle auto e ai motorini parcheggiati in sosta vietata in viale Trieste e nella zona di Sottomonte, teatro ogni anno del solito copione fatto di sosta selvaggia, disagi alla circolazione e proteste dei residenti.

I vigili urbani hanno iniziato a sanzionare le auto e gli scooter lasciati in modo improprio lungo la statale 16 e nelle aree limitrofe alla spiaggia dove, complice il caldo e l’assalto dei bagnanti, si è creato il consueto caos da piena stagione. Nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale, con la riattivazione del servizio di navette gratuite da San Decenzio verso la spiaggia (attivo ogni 30 minuti nei weekend dal 1° giugno), la zona mare continua a vivere le stesse criticità.

E c’è chi, ieri, nel parcheggio del San Decenzio, è rimasto più di un’ora ad attendere l’arrivo della navetta che però non si è mai palesata. Il servizio, infatti, nel mese di giugno è garantito solo nel week end. "Sinceramente – hanno detto i cittadini prima di arrendersi a prendere la propria auto e avventurarsi nel traffico della Statale – pensavamo che l’amministrazione avesse considerato il fatto che oggi la Statale sarebbe stata completamente congestionata, e che quindi il servizio navetta fosse quanto mai necessario. Abbiamo atteso così tanto perché nel frattempo era giunta voce che c’era stato un incidente verso Fosso Sejore, e pensavamo che i ritardi fossero dovuti a quello".

Tra i delusi della navetta c’è chi ha deciso ugualmente di avventurarsi nella giungla del traffico che, sulla Statale, ieri era più caotico che mai. Un incidente per fortuna non grave, in effetti c’è stato nella mattinata di ieri, ed ha creato una lunghissima coda di auto che ha aggiunto caos al caos. La situazione è poi lentamente tornata alla normalità. Ma per tutta la giornata di ieri, in particolare lungo la statale Sottomonte, il copione è stato lo stesso di ogni anno con motorini parcheggiati davanti agli stalli riservati all’ambulanza e auto che in alcuni casi ostruivano gli accessi alle aree di sosta. L’afflusso estivo di auto, soprattutto nei fine settimana, è un problema che da anni si ripete perché il numero di auto e motorini in sosta continua a superare di gran lunga la capacità delle infrastrutture, congestionando non solo la zona di Sottomonte ma anche viale Trieste e l’intero lungomare.