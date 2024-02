Ztl: addio porta a porta. Domani l’ultimo giorno. Poi soltanto i cassonetti

Il porta a porta nella raccolta dei rifiuti a Pesaro arriva al capolinea: è vero per molti, ma non per tutti. Domani, ma solo per chi abita nella zona a traffico limitato del centro, sarà l’ultimo giorno di conferimento con il vecchio metodo del porta a porta. "Chi risiede in centro – spiega l’ingegnere Franco Macor di Marche Multiservizi –, ma è fuori dalla ztl, come chi abita, per esempio a piazzale Innocenti continuerà con il vecchio metodo di raccolta. Questi utenti cioè continueranno con il porta a porta, anche se con una variazione nel calendario di ritiro dei materiale. Per esempio il vetro cambia: il nuovo giorno di ritiro sarà il lunedì". Le utenze del centro toccate dal nuovo metodo di raccolta, all’incirca saranno circa 2.500.

Il cambio di passo è possibile dal momento che Marche Multiservizi, come preventivato, ha completato la dislocazione delle nuove 17 ecoisole informatizzate a cui si conferisce la differenziata solo attraverso tessera magnetica, meglio nota come la tessera Smeraldo. "Ad oggi ad aver ritirato la propria tessera è stato l’80% dei destinatari – osserva Macor –. La campagna informativa è stata molto efficace: molto partecipate anche le tre assemblee informative, organizzate di concerto con l’amministrazione comunale, che si sono svolte tra dicembre a gennaio nella sala del consiglio comunale a cui hanno partecipato complessivamente oltre 250 cittadini. Per chi deve ancora ritirare la Carta Smeraldo l’invito, rivolto in particolare alle utenze non domestiche, è quello di recarsi allo Sportello Clienti di Marche Multiservizi in via Mario del Monaco. Possono ritirare la Carta Smeraldo tutte le utenze domestiche e non domestiche situate all’interno del perimetro della Ztl: deve presentarsi l’intestatario dell’utenza Tari o famigliare convivente per le prime e i legali rappresentanti della ditta nel secondo caso. Entrambi potranno delegare ad un’altra persona previa compilazione di apposito modulo".

Cosa cambia invece per il calendario del porta a porta? "Per chi risiede al di fuori del perimetro della Ztl non servito dai cassonetti intelligenti, per le utenze domestiche va segnalato che cambia il giorno di ritiro del vetro che dovrà essere messo in strada domenica sera (ogni quindici giorni) e non più il sabato come da abitudine mentre per le utenze non domestiche oltre alle modifiche sul vetro citate ci saranno modifiche anche sugli orari di carta e plastica che devono essere esposte fuori dall’attività tra le 11 e le 12. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito web www.gruppomarchemultiservizi.it".

Solidea Vitali Rosati