Ztl, arrivano i cassonetti. Il nodo dei parcheggi persi: "Alternative? Ancora no"

"Includeteci nelle fasi decisionali, non potete arrivare da noi sempre a giochi conclusi". Mercoledì, durante il primo incontro della campagna informativa di Mms per l’avvio della raccolta differenziata con le isole ecologiche informatizzate, Alessandro Bettini, consigliere del quartiere Centro storico, ha riacceso il confronto tra cittadini e amministrazione, visti gli imminenti cambiamenti che da lunedì 5 febbraio elimineranno ufficialmente il porta a porta in tutta la ztl. I nodi principali della questione sembrano essere l’eliminazione di un’altra decina di parcheggi che servono a far spazio ai ‘lumaconi’, e le zone scelte dall’azienda come nuove stazioni per i cassonetti intelligenti che, in totale, saranno 23.

"Stiamo ragionando sul recupero dei parcheggi – assicura Belloni –. Non sappiamo ancora dove potranno essere posizionati i nuovi posti auto, stiamo cercando delle vie limitrofe alla ztl che possano essere comode a voi residenti, ma ancora non le abbiamo individuate". Situazione diversa per tutta la mappatura delle isole ecologiche che invece pare essere chiara. Saranno infatti inseriti i nuovi 17 cassonetti in via del Teatro; via Oberdan; via delle Galligarie; via Mazzini; via Massimo angolo Passeri; piazza del Monte; via Cortirola; via Severini; corso XI Settembre angolo via Belvedere, via Barignani angolo via Zongo; via Mengaroni; via Petrucci angolo Bonamini; via dell’Annunziata; via di Ventura; via Bertozzini; via della Vetreria e via Gavardini. "Ma – aggiunge Belloni – anche qui siamo pronti ad ascoltarvi". Il consiglio di quartiere ha già portato una contro proposta per via Severini (zona biblioteca San Giovanni). "In quella via i bidoni non vanno bene. Lì ci sono i contatori di acqua-gas e le cassette postali, rischiamo di non riuscire più ad aprire gli sportelli. Pensavamo allo spostamento delle isole ecologiche in una zona all’interno del parcheggio della biblioteca", aggiunge Luca Storoni, presidente del Quartiere 1. "Valuteremo ma occorre – risponde Belloni – lo sforzo di tutti. Perché ognuno vuole i cassonetti vicino a casa ma nessuno sotto casa". I prossimi incontri si terranno nella sala del Consiglio comunale alle 18, mercoledì 17 e martedì 30 gennaio. Tutti i cassonetti potranno essere utilizzati dall’utenza solo tramite tessera smeraldo (oppure tramite l’applicazione ‘Il Rifiutologo’ che richiede una registrazione dopo il ritiro della tessera) che si può richiedere il 18, 19, 20, 22, 23 gennaio dalle ore 10 alle 19 in via Gavardini 10. In altre date occorre recarsi allo sportello clienti di Marche Multiservizi in via Mario Del Monaco. Per ritirare la tessera dovrà presentarsi l’intestatario dell’utenza Tari o potrà delegare ad un’altra persona compilado il modulo.

Giorgia Monticelli