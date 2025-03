Pesaro, ztl e parcheggi blu a Baia Flaminia

Pesaro, 27 marzo 2025 – Cambiano viabilità e organizzazione dei parcheggi in Baia Flaminia per la prossima stagione estiva. Per la prima volta, nei mesi di luglio ed agosto e nelle giornate di sabato e domenica, via Londra e via Bruxelles diventeranno interamente ztl dalle ore 19 alle 6 (così come già avviene per la giornata del martedì in occasione di Baby Baia). E, sempre nel weekend, i parcheggi di tutta la zona diventeranno blu, cioè a pagamento, mentre parallelamente entrerà in funzione la navetta che da strada Tra i Due Porti poterà proprio in Baia. Ad annunciarlo ieri sono stati il sindaco Andrea Biancani e le assessore alla Attività Economiche Francesca Frenquellucci e alla Viabilità, Sara Mengucci che hanno presentato il nuovo piano estivo per la viabilità dell’area. Un annuncio che ha fatto scattare subito le polemiche dei commercianti della zona, che non hanno gradito il fatto di non essere stati informati prima.

“Baia Flaminia avrà la sua ztl – spiegano sindaco e assessore – che non sarà limitata solo al martedì, ma sarà estesa anche al sabato e la domenica (dalle 19 alle 6). Parallelamente alla viabilità è stata ripensata anche la sosta in quanto, negli ultimi anni, la navetta che collegava il parcheggio della stata Tra i Due Porti con la Baia viaggiava vuota. Quindi per evitare di spendere 20-25 mila euro inutilmente, e per garantire una maggiore rotazione degli utenti in Baia, abbiamo previsto che a partire dal 14 giugno, data di attivazione della navetta, esclusivamente di sabato e domenica, i parcheggi di Baia Flaminia saranno blu. Questo per disincentivare l’uso della macchina, a favore della mobilità dolce e per incentivare l’uso della navetta gratuita, che in cinque minuti da strada Tra i Due Porti può portare i cittadini in Baia Flaminia”.

Non solo, in merito alla sosta, tutti i giorni (esclusi sabato e domenica) in via Londra e via Bruxelles i parcheggi diventeranno a disco orario di 90 minuti (ora sono a 60), mentre il parcheggio vicino ai campi da tennis ed i parcheggi in via Lungofoglia delle Nazioni diventeranno a disco orario di 90 minuti. Nascerà infine un nuovo parcheggio per gli scooter dove oggi si trova il vecchio campetto da golf. A far discutere i commercianti della zona e le associazioni di categoria è soprattutto la nuova ztl prevista nei giorni di sabato e domenica.

“Noi non siamo contrari per principio alla pedonalizzazione dell’area – dice Goffredo Ferri, presidente dei commercianti di Baia Flaminia – ma veniamo a scoprirlo solo ora, anche dopo che abbiamo avuto degli incontri con l’amministrazione, ma ne siamo stati tenuti allo scuro. Io credo che prima di fare ztl sia necessario farla con un senso, prevedendo un abbellimento della zona, mentre qui si chiude e basta lasciando l’area così come è”. Scettico anche Davide Ippaso, direttore della Confesercenti Pesaro: “Siamo alquanto perplessi – dice – anche noi siamo venuti a conoscenza di questa nuova regolamentazione solo ora”.