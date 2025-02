Ztl per il centro di Fossombrone, c’è il dubbio che serva a far multe

"Prima se il corso non era transitabile ci mettevano le transenne, adesso c’è solo quella specie di lavagna luminosa ed è anche collocata piuttosto in alto. Non è che siamo di fronte a uno stratagemma per fare cassa?".

La novità della ztl in corso Garibaldi, com’era prevedibile, non ha trovato tutti d’accordo con la decisione dell’amministrazione comunale e qualcuno si è fatto sentire esprimendo il suo dissenso. Ma vediamo l’antefatto: dal 23 gennaio è partito in via sperimentale l’impiego di due varchi elettronici per il controllo degli accessi all’area pedonale ztl di corso Garibaldi. Il sistema, pienamente operativo dal prossimo 15 febbraio, prevede l’installazione di due telecamere: una in ingresso all’incrocio con piazza Petrucci (all’altezza della chiesa di san Filippo) e l’altra in uscita a quello con via Vescovado. Durante i periodi di attivazione della ztl, segnalati da pannelli luminosi con la scritta rossa “Ztl attiva“, potranno transitare solo alcune categorie autorizzate, ovvero: forze dell’ordine, mezzi di soccorso, veicoli per la raccolta rifiuti e della vigilanza notturna. Gli orari di Ztl attiva variano a seconda del periodo dell’anno. Dal primo gennaio al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre l’area pedonale con divieto di accesso sarà attiva il sabato dalle 14,01 alle 24,00 e la domenica e festivi per tutta la giornata. In estate (15 giugno-15 settembre), si aggiunge anche la fascia serale nei giorni feriali, dalle 20,01 alle 5 del mattino del giorno dopo (il sabato dalle 14,01 alle 24,00). Le multe, che scatteranno dal prossimo 15 febbraio, vanno da 83 a 332 euro per la circolazione non autorizzata e da 87 a 344 euro per la sosta vietata. Più la rimozione del veicolo.

a. bia.