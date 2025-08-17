Ztl, ripetute multe ad auto elettrica: "Il mio cliente aveva il permesso"

Il permesso di transito richiesto agli uffici per l’auto elettrica non basta: a casa gli arrivano diversi verbali per passaggio non autorizzato nella Zona a traffico locale di Urbino. A denunciarlo è l’avvocato Federico Cangini, in merito alle numerose sanzioni ricevute da un imprenditore suo assistito. Il legale fa riferimento a una situazione avvenuta a inizio agosto, spiegando che l’uomo si fosse "preventivamente attivato per ottenere un regolare permesso" e che avesse "ricevuto rassicurazioni sia dal Comando di polizia locale, sia da Urbino servizi, che lo avevano invitato a contattare il numero di telefono per la registrazione della targa al fine di ottenere un contrassegno pluriennale, come pubblicamente annunciato anche dagli organi di stampa".

Nello specifico, Cangini si rifà a un’intervista rilasciata dal dirigente del Comando, Fabio Mengucci, in cui si spiegava che i possessori di auto elettriche sarebbero potuti entrare in Ztl previa richiesta di un permesso pluriennale, con accesso h24 e senza limitazioni di orario per la sosta, anche se non residenti all’interno delle mura. "Tuttavia, in palese contrasto con tali dichiarazioni, l’automobilista ha appreso solo pochi giorni fa che le procedure per l’ottenimento del permesso pluriennale non siano quelle che gli sono state suggerite all’info point di Urbino Servizi, ma solo autorizzazioni giornaliere – prosegue l’avvocato –. Di conseguenza, è stato sanzionato per ogni singolo accesso, ricevendo una pluralità di verbali riferiti alla medesima presunta infrazione".

Dopo la notifica delle sanzioni, l’imprenditore ha chiesto alle autorità competenti di agire in autotutela e annullare i verbali, stante la difformità tra le informazioni ricevute dagli enti coinvolti e quanto applicato. "Il mio assistito ha agito in totale buona fede conformandosi a quanto indicato dagli organi preposti – commenta Cangini in merito alla vicenda –. Mi preme evidenziare come il difetto di informazione e il rimpallo di responsabilità tra il Comando e la società Urbino Servizi abbiano causato un danno a quest’ultimo e spero che il Comando di polizia locale faccia chiarezza sulle modalità di ingresso dei veicoli elettrici una volta per tutte. Nel caso la questione non si risolva, sarò costretto ad adire il giudice di pace del Tribunale".

Nicola Petricca