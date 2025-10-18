Zuccoli, dolore e silenzio: "Animavi la comunità"

Un tragedia che ha lasciato attonita la piccola frazione di Villa Furlo, comune di Fermignano, quella di Giuseppino Zuccoli, 67 anni, l’autotrasportatore travolto da un camion l’altro mentre lavorava nel porto di Ravenna. In quella frazione ieri regnava il silenzio e la disperazione. Nessuno per strada, nessuno che vuol parlare. In quel pugno di case racchiuse intorno a il "Chioschetto", il locale che Zuccoli e la moglie gestivano, la sua figura mancherà moltissimo. Per ironia del destino, sul cancello ci sono ancora dei fiocchi rosa collegati a un lieto evento, la nascita del nipotino di Zuccoli, pochi mesi fa.

"Giuseppe era uno che si dava da fare con passione e sempre col il sorriso – lo ricorda Sandro Pesaresi, ex presidente della Pro Loco di Fermignano –. A Villa Furlo gli abitanti sono pochi e Zuccoli era uno di quelli che animava la comunità, con il suo chiosco rappresentava un punto di riferimento per tutti: gli abitanti gravitavano intorno al suo locale non solo come avventori ma anche perché il suo chiosco aveva una funzione sociale e lui e la moglie erano un po’ gli animatori, celebri le loro serate danzanti. Lui è sempre stato legato a Fermignano e lo si vedeva anche spesso in paese benchè da Villa Furlo fosse più comodo raggiungere Acqualagna, di dove la moglie era originaria. Zuccoli era anche un socio della Pro Loco di Fermignano ed era sempre pronto a dare una mano. Si aggiunge che da qualche mese era diventato di nuovo nonno. Ci mancherà". Tanti anche i ricordi commossi e i messaggi di cordoglio anche sui social network, dove anche il sindaco di Fermignano, Emanuele Feduzi lo ha voluto ricordare con un post.

Intanto non si ha ancora una data per i funerali di Giuseppino Zuccoli. Era socio della Cooperativa Trasporti Fossombrone, dove lavora anche il figlio. Secondo una prima ricostruzione, Zuccoli era sceso dal suo mezzo quando è stato investito da un collega. I soccorsi si sono rivelati inutili e le autorità che stanno ricostruendo la vicenda hanno disposto il sequestro della salma ai fini delle indagini.