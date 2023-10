Zuppi, lezioni di pace. E il Rossini è subito pieno

Guai essere spettatori della pace anziché operatori di pace; la memoria deve attivare consapevolezza altrimenti diventa combustibile di conflitti; dobbiamo imparare la manutenzione della pace; la solidarietà non deve esaurirsi nella elargizione, ma creare la cultura della dignità della persona che sta dietro di essa; la cultura deve essere conoscenza e non demagogia; guai se se l’umanesimo viene inquinato dal sospetto dell’interesse; la grande scoperta sarà la fratellanza, se ti scopro fratello ritrovo anche me stesso.

Sono le "novità antiche" che ieri al teatro "Rossini" il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, arcivescovo di Bologna e ambasciatore di pace per conto di Papa Francesco, ha riscoperto in occasione dell’Incontro con la città nell’ambito delle celebrazioni del trentennale della scomparsa di don Gianfranco Gaudiano. Affiancato dal professor Ivano Dionigi, presidente della Fondazione omonima, e ricevendo il saluto prima dell’arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci e poi del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. In prima fila il prefetto Saveria Emanuela Greco, le altre autorità, il blocco compatto dei "figli e nipoti spirituali" di don Gaudiano, continuatori delle sue opere e portatori del suo spirito. Sia l’arcivescovo che il sindaco hanno ribadito un concetto che ha un fondamento duraturo di verità: questa nostra città sarebbe stata diversa se non ci fosse stato don Gaudiano a dotarla quasi di un piccolo carisma che sbocciava dalla solidarietà quando poneva una domanda semplice e disarmante: tu sei mio fratello, a cominciare dai più fragili. E proprio il concetto di fragilità ha messo in luce Zuppi, fragilità che è un connotato di noi tuttiche camminiamo su un crinale sempre a rischio di cadere.

Platea subito esaurita con mezz’ora di anticipo rispetto all’arrivo dell’ospite illustre, su cui all’inizio incombeva un silenzio quasi sacrale poi sciolto con gli interventi a fondamento dei quali, come ha rilevato da competente della materia Ivano Dionigi, stava la parola: veicolo capace di portarti sia verso la guerra che verso la pace e dunque, si è chiesto, se sono le parole a scatenare le guerre, l’ultima in Israele, perché con le stesse parole non riusciamo a invertire il senso andando verso la pace? Già, perché? Testimoni di pace per essere operatori di pace. Anche nel nome di don Gaudiano e in quello della diplomazia del cardinale Zuppi e di Papa Francesco.

f.b.