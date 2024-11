Affari Tuoi, la pesarese Maria Paola insultata dopo il programma per la “partita più brutta della storia”. Cosa è successo

Pesaro, 20 novembre 2024- Martedì sera ad Affari Tuoi, la trasmissione in onda su Rai Uno, è stata la giornata fortunata della pesarese Maria Paola. La concorrente delle Marche si è infatti portata a casa 30mila euro al termine di quella che è stata definita “la partita più brutta della storia”. Nel suo percorso di gioco, infatti, la pesarese è stata costantemente accompagnata dalla sfortuna, tanto che è arrivata agli istanti finali con tre pacchi: il primo da 1 euro, il secondo da 5 euro e l’ultimo da 30mila. Una possibilità su tre (il 33%) di tornare a casa vincitrice. E un bottino ancor più sorprendente per tutti, calcolando che la partita si era messa subito male, anzi malissimo per lei.

Nella prima metà del gioco, infatti, la pesarese ha subito fatto fuori tutti i pacchi più ricchi, quelli rossi. Solo uno era sopravvissuto all'ondata di sfortuna. Maria Paola ha poi rifiutato persino le generose offerte “del dottore” puntando all'ultimo giro, quello decisivo. Anche qui, quando il dottore all'ultimissimo tiro (due pacchi azzurri contenenti insieme una somma totale di 6 euro, e uno rosso) le ha offerto di cambiare il suo pacco numero 13 con il pacco numero 8, lei ha rifiutato. Nonostante la simbologia: il 13 infatti è il numero associato alla sommossa di Lucifero.

E ha fatto bene perché il suo numero era quello fortunato da 30.000 euro. Ma in tanti su X si sono scatenati nel puntare il dito contro la povera Maria Paola che avrebbe giocato, questa l'accusa dei telespettatori, senza una strategia. E uno dei commenti diventati virali sui social è impietoso: "La partita più stupida che abbia mai visto”.