Andrea Campisi a Ciao Darwin, da dietro le quinte allo show di Bonolis

Pesaro, 3 giugno 2023 - “È stata un’esperienza meravigliosa, non mi sono mai divertito così tanto e spero vi divertirete anche voi quando andrà in onda la puntata di Ciao Darwin”: sono le parole di Andrea Campisi, noto parrucchiere di Pesaro con il salone in Corso XI Settembre, che così racconta attraverso i social la sua avventura in televisione nel programma di Paolo Bonolis.

‘Ciao Darwin’, infatti, prevede in ogni puntata un “confronto” tra due tipologie di persone, quasi sempre agli opposti tra loro e Andrea ha avuto l’occasione di poter essere in una di queste due fazioni: “Ancora non dico nulla, se non che la puntata sarà la terza di settembre – racconta Campisi –. È stata un’esperienza che si potrebbe riassumere in tre parole: folle, divertente ed unica. Sono venuto a contatto con questo mondo attraverso il mio lavoro di parrucchiere per il programma “Il Grande Fratello”, attraverso il quale mi è stata fatta la proposta di partecipare. Devo ammettere che all’inizio ero un po’ titubante, perché nonostante il mio lavoro nei social, per l’aiuto nella cura della persona, sono un po’ timido”.

Attraverso le sue abilità di hair stylist, Andrea ha avuto il piacere di poter diventare uno dei parrucchieri di Iva Zanicchi e Patrizia Rossetti: “Come parrucchiere, devo dire che è stato abbastanza strano essere dalla parte opposta della telecamera – continua scherzosamente Campisi –. Normalmente, sono abituato ad essere io quello dietro le quinte e anche essere acconciato dai parrucchieri è stata un’esperienza un po’ diversa, ma costruttiva: ho capito quanto sia effettivamente difficile e anche leggermente stressante il dover essere sempre reattivi in ogni situazione, la necessità di essere pronti ad ogni pausa per una sistemata”.

Un mondo, quindi, quello dello spettacolo, che a volte può cambiare ed altre volte, invece, può solamente rinforzare il proprio carattere: “Ho avuto il piacere di conoscere Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che a tutti gli effetti sono simpatici come si vedono in televisione – conclude Andrea –. Molte persone si lasciano andare alla fama e alla superbia non appena varcano le porte degli studios, loro due, invece, sono stati disponibilissimi e veramente gentili. A me e agli altri ospiti ci hanno fatti sentire come a casa, senza far mancare battute e risate. È stato bello potersi confrontare con gli altri concorrenti, perché solamente attraverso il dialogo si riesce ad ampliare la propria visione delle cose. Ora sono tornato al mio negozio e continuerò a fare il mio lavoro con la stessa passione con cui l’ho sempre svolto, ma con il cuore colmo di gratitudine per l’esperienza vissuta”.