Anniversario di matrimonio per Filippo Magnini e Giorgia Palmas: la dedica d’amore dell’ex velina

Pesaro, 12 maggio 2025 - "Sono 4 anni oggi di matrimonio e ogni giorno c'è qualcosa in più che ci lega e ci fa stare bene insieme.. Qualcosa per cui è bellissimo dirci sempre Ti amo e camminare l'uno accanto all'altro. Buon 4° anniversario di matrimonio Amore mio. E' bellissimo essere tua moglie". Giorgia Palmas e l'amore per il suo Filippo Magnini si rinnova e rafforza giorno dopo giorno e lei coglie l'occasione dell'anniversario di nozze per dichiarargli ancora una volta il suo amore.

La dedica di Giorgia Palmas du Instagram in occasione del suo anniversario di matrimonio don Filippo Magnini

Le foto pubblicate su Instagram

A fare da sfondo alla dedica postata sul profilo Instagram, le immagine del giorno della cerimonia: lei in tailleur bianco, lui completo nero e camicia bianca, tra un bacio e l'altro davanti al duomo di Milano e poi sorrisi e coccole davanti alla torta nuziale assieme alla loro piccola Mia e Sofia, la figlia che la Palmas ha avuto dall’ex Davide Bombardini.

Il matrimonio con rito civile e poi in chiesa

L’ex nuotatore pesarese Filippo Magnini e la conduttrice televisiva Giorgia Palmas si sono sposati il 12 maggio 2021 con rito civile in piena pandemia, con una cerimonia molto intima. Dopo un anno, il 14 maggio 2022 la coppia ha rinnovato la promessa d’amore anche all’altare. La coppia aveva scelto una chiesa di Argegno, sul lago di Como, ed è stata accompagnata da due dolcissime damigelle d'onore: Sofia e Mia. Quasta volta lei ha inodssto un tradizionale abito bianco di pizzo con lungo strascico, in mano un bouquet di roselline bianche; Magnini elegante in un classico blu la cinge alla vita.

La coppia vip e il rapporto con i social

La coppia vip condivide da sempre sui social con i propri follower molti momenti importanti della loro vita di coppia. Dalle vacanze ai viaggi passando per i momenti di relax tra coccole e divertimento. A fine aprile l'ex nuotatore pesarese e l'ex velina hanno postato storie e foto del logo ultimo viaggio con la famiglia all'insegna del divertimento: destinazione Disneyland Paris e metà aprile hanno pubblicato degli scatti della loro vacanza in Sardegna per Pasqua tra giochi sulla sabbia e passeggiate al mare. Insomma, Giorgia Palmas e Filippo Magnini collezionano momenti pieni di emozioni.