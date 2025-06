La Bahia del sol di Pesaro protagonista nel videoclip di Riki e Lorella Cuccarini

Pesaro, 22 giugno 2025 – Lo stabilimento balneare ‘Bahia Del Sol’ di Baia Flaminia, a Pesaro, è protagonista del videoclip del cantante Riki (ex scuola di ‘Amici) e Lorella Cuccarini, la più amata dagli italiani. La spiaggia è stata scelta come location per le riprese ufficiali per il nuovo singolo ‘Cha Cha Twist’, candidato allo scettro di tormentone estivo 2025.

"Siamo felici e orgogliosi di annunciare che la nostra spiaggia è stata scelta come location per le riprese ufficiali del nuovo singolo di Riki e la Cuccarini”, afferma il gestore Simone Mariotti.

Un videoclip frizzante e colorato che valorizza la spiaggia pesarese. “Essere stati scelti per rappresentare l’estate italiana in un videoclip così importante è per noi motivo di grande orgoglio”, continua Mariotti. “È anche un bel segnale per la città di Pesaro, che continua a farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia non solo per la cultura, ma anche per la bellezza e l’accoglienza del suo litorale”.

Le riprese hanno coinvolto attivamente lo staff della spiaggia e tanti clienti presenti, che hanno partecipato con entusiasmo e spontaneità, contribuendo a creare l’atmosfera vivace e autentica che si respira nel video. "Voglio ringraziare tutta l’organizzazione, la produzione, i tecnici e il team artistico per la professionalità e il rispetto con cui hanno lavorato con noi” aggiunge Mariotti. “Ma soprattutto grazie al mio staff e ai nostri clienti, che hanno reso possibile tutto questo con il loro entusiasmo”.