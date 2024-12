Natale da sogno a Bora Bora per Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini: l’album delle foto

Pesaro, 29 dicembre 2024 – Natale al caldo per Francesco “Pecco” Bagnaia e la moglie Domizia Castagnini. Il vincitore di tre titoli mondiali (nel 2018 in Moto2, e nel 2022 e 2023 in MotoGp), torinese di nascita ma pesarese d’adozione, attuale vicecampione del mondo di MotoGp, è volato a Bora Bora con la sua dolce metà, nella Polinesia francese. I due sposini hanno condiviso gli scatti in costume, in meritato riposo.

Pecco Bagnaia e la sua Domizia in vacanza a Bora Bora (foto da Instagram)

Paesaggi mozzafiato, acque cristalline e incontaminate, sabbie bianche, palafitte sul mare, tuffi sono gli ingredienti di questa vacanza indimenticabile, come testimoniano le foto di alcuni momenti su Instagram.

Dopo il matrimonio in estate e un titolo sfumato all’ultimo Gran Premio, per il pilota Ducati è tempo di relax e viaggi in compagnia della moglie. In attesa che arrivi la prossima stagione, dove arriverà ai nastri di partenza con una forte voglia di rivincita e un bagaglio di esperienze consolidato.

Relax per Domizia Castagnini a Bora Bora

Intanto legge un libro, si fa il bagno nell’oceano Pacifico e si gode questo angolo di paradiso. La Castagnini, di professione fashion buyer (si occupa dell’acquisto di capi delle varie maison di moda da portare in negozio), ha pubblicato immagini a Taha’a, un’isola a forma di fiore con una laguna dall’acqua turchese e una vegetazione rigogliosa, e Bora Bora.

“Barefoot always” (Sempre scalzi) e “Mauruuru” (Grazie, in tahitiano) ha scritto a corredo delle foto. Abbronzatissima, in costume e camicia di jeans, a piedi nudi e con gli occhiali da sole, ha pubblicato le immagini di uno dei luoghi più belli al mondo.

Pecco Bagnaia si tuffa nelle acque di Bora Bora

Pecco e Domizia si sono sposati lo scorso 20 luglio nel Duomo di Pesaro. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, proprio come il suo Pecco, i due si conoscono dall’infanzia, ma solo sei anni fa hanno scoperto di provare qualcosa di più l’uno per l’altra. Per un periodo i due hanno vissuto separati, visto che lei ha completato i suoi studi a Milano; quando poi ha trovato lavoro a Pesaro, lui l’ha seguita. La ragazza è molto apprezzata su Instagram. Pecco conta 1,7 milioni di follower. Dal 2019 vivono insieme a Pesaro; fa parte della famiglia l’inseparabile bassotto Turbo, che però in questa occasione è rimasto a casa.

Vacanze in Polinesia, una delle foto postate su Instragram da Domizia Castagnini

Prima delle isole e degli atolli della Polinesia, la coppia è stata in Giappone per la luna di miele a cinque mesi di distanza dal “sì”.

6 foto Da Pesaro a Bora Bora per passare delle vacanze tra coccole e relax (foto da Instagram)

Lì Bagnaia e Castagnini hanno visitato ad esempio la capitale Tokyo, Kanazawa, il Fushimi Inari-taisha, santuario di Kyoto alla base della montagna Inari, Yasaka Koshin-do, un piccolo tempio a Higashiyama. Hanno gustato ovviamente i piatti tipici, come l’immancabile sushi, e girato per negozi.