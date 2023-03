Campionati del mondo di pizza 2023, Chiara Pedini si aggiudica il terzo posto

Chiara Pedini

Pesaro, 1 marzo 2023 – Il suo paradiso del senza glutine è a Cattolica, in via Giuseppe Mazzini, ma lei è residente a Montecchio e grazie alla sua “Gustosa” si è aggiudicata il terzo posto ai Campionati del Mondo di Pizza disputati dal 19 al 22 febbraio a Rimini, nella categoria senza glutine. Parliamo della 41enne Chiara Pedini, pesarese ma trapiantata a Cattolica dove ha aperto “Voglia di star bene”, un laboratorio dedicato al senza glutine dove ogni giorno sforna pizza al taglio, piadine e pasta fresca e da oggi la sua “Gustosa” è disponibile anche alla vendita.



“È stata la mia primissima gara a cui ho partecipato e non mi aspettavo un risultato così importante – ha raccontato orgogliosa Pedini -. Sono contenta anche per il messaggio che mandiamo, facendo conoscere sempre più il mondo del senza glutine che, mi piace ricordare, non è una scelto o un capriccio”.



Ora la prossima tappa sarà a metà marzo verso Parma “sperando che sia fortunata come Rimini”.