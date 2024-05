Chef Pappagallo a Pesaro tra selfie e autografi: “Vi presento la mia carbonara estiva”

Pesaro, 11 maggio 2024 - Zucchine, lime, uova, tanta menta e tanto pepe: la carbonara estiva è servita. È questo il piatto che Luca Pappagallo, famoso chef di Gambero Rosso, ha deciso di proporre al suo cooking show nello Scavolini Store di via Liuti, oggi pomeriggio. Un centinaio le persone che si sono iscritte per assistere allo spettacolo, nel vero senso della parola, della cucina di chef Pappagallo, che appena arrivato non ha negato selfie e autografi a tutti i suoi fan: "Con questi caldi, soprattutto con l'arrivo dell'estate, bisogna mantenersi leggeri ed in forma - ha raccontato Luca Pappagallo -. Non è la prima volta che capito a Pesaro, ci sono già stato per fare qualche giro e per scoprire nuove ricette, ma ce n'è una che non ho mai provato: la pizza Rossini. Lo so, è imperdonabile, dovrò recuperare al più presto".

Appena iniziato lo show, lo chef ha spiegato le motivazioni della scelta del piatto portato: "Ci sono le guerre su come si fa la carbonara, noi metteremo un'altra pietra su questa battaglia - ha detto Pappagallo -. Al posto del guanciale, le zucchine. Mentuccia, perchè ci sta sempre tanto bene, come se fosse pecorino romano, ma non dimenticate il parmigiano. Insomma, leggera. Anche perchè chi è che a Ferragosto cucina la carbonara? Un po' pesante. Una volta, quando ho portato questa ricetta, qualcuno ha urlato che sembrava un mojito: direi che allora è perfetta per questa stagione".

Lo chef, poi, ha anche raccontato la storia di come è cominciata la sua passione per la cucina: "La verità? Avevo fame - dice scherzosamente -. Io e mio fratello, che non ha potuto accompagnarmi, piace molto mangiare e, soprattutto, ci piace scoprire e assaggiare cose che, in Toscana, magari non troviamo. Perciò, presi da un momento di ispirazione, abbiamo deciso di provare a buttarci nel campo della cucina, riscontrando poi anche un piacevole successo. Questo ha permesso di potermi inserire nel mondo della televisione".

Questa, per Pappagallo, non è la prima esperienza che ha con la cucina di Scavolini: "Abbiamo avuto modo di collaborare già in precedenza per un cooking show che si era tenuto a Roma - ha concluso lo chef -. Mi hanno invitato anche per questa occasione ed ho accettato. C'è da dire che, quando si parla di Scavolini, si lavora sempre con cucine di ottima fattura. Sono una garanzia".

Ma come si prepara la carbonara estiva? Innanzitutto si va a mettere l'acqua sopra il fornello, perchè la preparazione impiega lo stesso tempo della pasta per cuocersi. Dopodiché si vanno a tagliare a metà le zucchine e poi si tagliano sottili a mezze rondelle. In una padella con un filo d'olio, si inseriscono zucchine e un po' di aglio. In cinque minuti sono pronte. Poi si va a preparare la "salsa godereccia": un tuorlo ogni 100 grammi di pasta. All'interno dei tuorli, un po' di parmigiano a piacere, fino a farlo addensare. Aggiungere il pepe e poi, per togliere la sensazione di uova, una spolverata di zest di lime. Appena l'acqua bolle, mettere la pasta. Appena cotta, inserirla nella padella con le zucchine. Lasciare un po' raffreddare, circa due minuti, e poi inserire la crema, per rendere al meglio la cremosità. Poi, infine, aggiungere la menta, che può essere a foglie intere o tritata.