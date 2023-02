Uomini e donne, l’imprenditore di Pesaro Claudio Falghera abbandona il programma: ecco perché

L'imprenditore pesarese Claudio Falghera lascia Uomini e Donne

Pesaro, 15 febbraio 2023 – Mentre continuano le saltuarie apparizioni della pesarese Carla Orazi, la mitica “Carlina” alla trasmissione Avanti un altro condotta da Paolo Bonolis su Canale 5 è finita l'avventura dell'altro pesarese, Claudio Falghera uno dei protagonisti del programma Uomini e donne di Maria De Filippi, sempre su Canale 5.

Era arrivato come un cavaliere d'altri tempi, che corteggiava le donne sorprendendole con regali a bordo della sua auto di lusso. E poi case, un villaggio vacanze e varie proprietà. Aveva sognato persino Tina Cipollari, che aveva subito posato i suoi occhi sul 67enne Claudio Falghera, vedovo imprenditore benestante pesarese, uomo d'altri tempi e pronto a rimettersi in gioco per amore.

E invece la sua esperienza si è conclusa nella puntata andata in onda lunedì, alla vigilia del giorno della festa degli innamorati: San Valentino. Falghera ha lasciato lo studio spinto dalla stessa Cipollari e da Gianni Sperti. La prima, spento l’iniziale fuoco passionale, lo ha invitato a chiudere la sua esperienza a Uomini e donne sull'onda dell'amore non corrisposto con Gabriella.

Quest'ultima infatti ha manifestato tutti i suoi dubbi circa i reali sentimenti dell'imprenditore pesarese: "Mi sono sentita oppressa - ha raccontato -. Dopo la seconda cena mi ha chiesto se fossi innamorata anch'io, mi sono sentita stretta in un angolo". A questo punto anche Gianni Sperti ha invitato Falghera a lasciare lo studio per “riflettere e dimenticare a casa questo innamoramento”.

L'imprenditore a questo punto si è alzato e se n'è andato, evidentemente amareggiato per quanto accaduto. La ciliegina sulla torta, ovviamente, ce l'ha messa Tina: “Maria in pochi giorni ne abbiamo fatti fuori due”, riferendosi anche a Biagio. E la De Filippi ha colto la palla al balzo: “Non è stata una gran perdita”. Avanti il prossimo.

Come si ricorderà, Claudio Falghera era entrato nel programma di Maria De Filippi tra i corteggiatori del parterre Over ed aveva iniziato a frequentare Gemma Galgani. Oltre alla torinese, l’imprenditore aveva intrapreso una conoscenza anche con altre due dame e anche Tina Cipollari aveva mostrato interesse per lui.

Nelle prime puntate Falghera aveva elencato i suoi possedimenti e spiegato il suo stile di vita molto benestante e d’altri tempi: "Sono un conte Falghera, di origine veneta. Ho un titolo nobiliare. Non ho ricevuto però nessuna eredità. Ho una villa con un parco e la piscina dove vivo, ho un club estivo con ristorante in gestione, una discoteca, un American bar e un altro ristorante pizzeria a bordo piscina. Ho la casa a Cortina, poi una casa al mare a Portoverde. Ho diverse auto, ho una smart, una Mercedes e una Bentley”.