Compleanno da favola per Giulietta: la figlia di Valentino Rossi festeggia 3 anni

Pesaro, 4 marzo 2025 – Oggi Giulietta, la primogenita della leggenda della MotoGp Valentino Rossi e della modella Francesca Sofia Novello, spegne tre candeline. Ed è stata festa. “Tre anni fa a quest’ora non sapevo ancora quanto potessi amare”, è stato il dolce messaggio della mamma su Instagram, a corredo di una foto col pancione, durante un monitoraggio. Dedica che ha scatenato una pioggia di cuoricini e like.

Giulietta è nata il 4 marzo 2022 all’ospedale di Urbino, dove è venuta alla luce quest’anno anche la sorellina Gabriella, il 4 gennaio. Tutte e due con la “G” come Graziano, papà di Valentino.

Una festa di compleanno super colorata

La Novello oggi ha condiviso sui social alcuni dettagli della festa di compleanno della piccola, in corso. Unicorno e i colori dell’arcobaleno, il tema che unisce dolcetti, sculture di palloncini e cup cake. L’influencer ha taggato Giorgia Farina, event creator, per commentare: “Grazie amor per questo allestimento, sei sempre fantastica!”. Giulietta è stata entusiasta.

Tra l’altro oggi la new entry Gabriella compie due mesi. Quindi festa doppia. “Due mesi anche di questa polpetta”, aggiunge la mamma. Immancabile anche il messaggio di Nicole Fornaro, migliore amica della Novello fin dall’asilo, oggi attrice di serie tv e cinema. Ha dedicato alla piccola Giulietta: “…3 anni Giulietta, mi sembra ieri. La zia ti ama tanto”, con uno scatto del battesimo che le ritrae tutte e tre insieme, Novello, Fornaro e la bimba.

Oggi la secondogenita, Gabriella, compie due mesi (Foto da Instagram)

Le foto di famiglia di Valentino

Il campione di Tavullia (Pesaro Urbino), che ha conquistato nove volte il titolo mondiale, è innamorato delle sue piccoline e anche lui condivide sui social foto di famiglia. Non a caso ha trasmesso la passione per le due ruote anche a Giulietta, in mini moto a 16 mesi. La Novello, da sempre molto sportiva, ha vissuto tutto il periodo delle due gravidanze con grande serenità, tra soggiorni in montagna e vacanze al mare, aggiornando spesso i follower sui tempi. Giulietta, in attesa dell’arrivo di Gabriella, le è stata sempre vicino. La scorsa estate la mamma vip aveva immortalato momenti di pura tenerezza con la figlia Giulietta. Parola d’ordine: “family time”. La modella aveva postato diverse foto di passeggiate nel verde, con le montagne sullo sfondo e gli animali al pascolo. Aveva scelto il fresco delle Dolomiti, tra aria pulita e relax, a contatto con la natura. Oggi ha realizzato un compleanno da favola per la sua bambina.