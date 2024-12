Super compleanno per la moglie di Uccio: tra gli ospiti vip c’è anche Valentino Rossi

Pesaro, 8 dicembre 2024 - Compleanno vip per Pamela Severini: alla festa per i suoi meravigliosi 40 anni non sono mancate le amiche e gli amici di sempre. La moglie di Aleccio “Uccio” Salucci, noto per essere il braccio destro di Valentino Rossi in pista e Team Director del Mooney VR46 Racing Team ha spento le candeline sommersa dall'affetto dei presenti. Chi c'era alla festa? In primis i futuri genitori bis Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello.

Foto di gruppo con Pamela Severini, Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e Uccio; a destra, la festeggiata spegne le candeline

La modella, compagna del "Dottore" sorridente e in splendida forma in ogni foto. Per la coppia è ormai iniziato il conto alla rovescia per il parto: la sorellina di Giulietta, infatti, è attesa per i primi giorni di gennaio. Dalle foto postate sui social sembrerebbe che anche un'altra coppia vip era presente alla festa: Luca Marini e Marta Vincenzi che da poco sono diventati genitori. A pubblicare le immagini della torta è la neomamma, ma nel profilo del marito non compare nulla.

Valentino e Uccio sono molto amici: il Dottore infatti è stato anche il suo testimone di nozze. E a proposito di matrimonio, sia Rossi che Salucci e le relative dolci metà erano presenti a quello di Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini, momento di grande gioia condiviso, tra gli altri, anche dalla coppia Marini Vincenzi.

Tanti ospiti alla super festa, e non sono mancati i bambini. Pamela Severini per la serata ha scelto un abito sexy, attillato in jeans con delle borchie sul decoltè. Sorridente ha spento le candeline (a fontana, effetto fuochi d’artificio) abbracciata al suo Uccio.

La torta per i 40 anni di Pamela Severini, moglie di Uccio, con le candele a fontana

"Buon compleanno Pami", si legge sul vassoio che ospita la torta a strati a base di frutta a forma di 40. Unn piccola opera d'arte decorata con splendide guarnizioni che richiamano i fiori. Una serata indimenticabile per la festeggiata e tutti quelli che hanno condiviso con lei il magico traguardo dei 40.