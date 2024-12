Capire i vini e bere bene, in libreria la guida per tutti da regalare a Natale

Pesaro, 9 dicembre 2024 – Una guida per conoscere il vino e apprezzarne di più le qualità attraverso pagine ricchissime e tutte da gustare. È in libreria alla Mondadori campus di via Rossini e alla Fim libro di via Abbati, l’edizione ’24-’25 di “Culture di vigna - i vini di Davide Eusebi e Otello Renzi, viaggio nei sensi sulle orme di Mario Soldati“.

Si tratta dell’unica guida italiana che non da’ voti ai vini perché, come diceva lo scrittore e sceneggiatore Mario Soldati nel suo “Vino al vino“ edito da Mondadori, essi sono esseri viventi che cambiamo nel tempo e dunque non classificabili né omologabili. Il libro invece aiuta il lettore a decifrare i vini, grazie ad una straordinaria gamma di aggettivi con cui essi vengono descritti, frutto della ricerca degli autori: «Il nostro libro – dicono gli stessi – è un vero e proprio viaggio nell’Italia dei vini veri, quelli che esprimono il territorio e che possono farvi compagnia in casa o al ristorante. Il nostro è un invito ad entrare nel calice per capirlo a fondo, scoprendo nuove etichette sorprendenti da abbinare a una buona tagliata di carne, a un primo o un secondo a base di pesce, a un piatto vegetariano. Raccontiamo i vini più diversi scoperti nel nostro lungo e variegato percorso professionale.

Alcuni hanno ribattezzato il nostro libro un “vinole”, ovvero una sorta di vinile che suona una buona musica in cucina. Un libro che dedichiamo a tutti gli appassionati che vogliono divertirsi a bere sapendo quali profumi e note ci sono nel calice: tanti, molti di più di quello che pensiamo. Un libro che potete anche regalare a Natale agli amici o in famiglia e che dura per sempre: una volta esaurite le annate dei vini infatti, vi resterà il piacere di rileggete e riassaporare con la memoria anche vini non più in commercio, concedendovi una sorta di degustazione virtuale. Questo è molto bello perché possiamo dire di avere salvato la vita ai vini, di averli resi in qualche modo eterni".

Il volume si ispira all’opera di Mario Soldati (1906 - 1999) che oltre mezzo secolo fa si mise in viaggio per l’Italia alla ricerca dei vini veri, quelli non inficiati dalla chimica ma rispettosi della vigna, siano essi prodotti n modo convenzionale o naturale: “Non escludiamo e giudichiamo nessuno. Descriviamo solo vini buoni, anzi buonissimi", aggiungono Eusebi e Renzi. In tutto oltre cinquecento etichette, con una attenzione particolare per le Marche che restano una delle regioni più interessanti e con cantine in crescita come ad esempio, tra le tante, Barbarossa di Candelara, ma con escursioni dall’Alto Adige, con le nuove sorprendenti annate dell’Abbazia di Novacella, alla Sardegna, che si segnala per i suoi vini di vento e di mare, alle altre regioni. Il libro è in vendita a 9.90 euro ed è pubblicato da Eli Plan editore di Loreto. La novità di questa edizione è la presenza di cinquanta nuove schede rispetto alla edizione precedente, che corrispondono a cinquanta nuovi vini che il lettore può degustare e scoprire seguendo i consigli dei due autori che con passione si sono mossi in omaggio alla cultura di Mario Soldati.